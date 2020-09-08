Новый астероид специалисты впервые зафиксировали в конце лета

Об этом пишет тематическое издание Express.

По информации ученых, к Земле приближается огромный астероид 2020 PT4.

Более того, небесное тело пролетит мимо нашей планеты в сторону Луны уже сегодня, 8 сентября, а его скорость составляет 12,6 километра в секунду (45360 км/час).

Как подчеркивают в NASA, данный астероид представляет собой космическую скалу длиной около 37 метров. Уже сегодня он пройдет на расстоянии в 4,9 раз больше, чем расстояние от земли до Луны, а точнее – 1888153 километра.

Ученые успокаивают и уверяют, что астероид, который был впервые зафиксирован в августе 2020 года, не представляет опасности для Земли.

При условии, если бы он сменил свою траекторию и столкнулся бы с Землей, то его взрыв был сопоставим с взрывом метеорита в российском городе Челябинске в 2013 году.

Небесное тело 2020 PT4, выявленное в августе, отнесли к группе Аполлона. Один оборот вокруг Солнца этот мощный астероид совершает за 738 земных дней или 2,02 земных года. Максимально он может удалиться от нашей планеты на 357 миллионов километров, а максимально приблизиться – на 122 миллиона километров.

Ранее мы рассказывали, что в декабре 2020 года на Земле, возможна, катастрофа, связанная с падением в Атлантический океан небесного тела.

По словам астролога Влада Росса, новый мир начнет строиться в 2021 году, все изменится – границы и роли государств, ценности и миропорядок.

"Апокалипсис еще впереди. В декабре к Земле приблизятся астероиды, кометы и другие небесные тела. Потому после пандемии может случиться глобальная катастрофа, связанная с падением небесного тела в Атлантический океан…", – предупредил астролог.

Напомним, Глоба определил судьбу Донбасса и поведал о будущем Крыма.

Как сообщала Politeka, астролог, предсказавший победу Зеленского, назвал точную дату конца китайского вируса.