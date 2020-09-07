Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією американської ікони стилю Кім Кардаш'ян, похвалилася розкішними вигинами в купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в TikTok.

Так, на опублікованих кадрах Квітко позує на краю басейну, демонструючи пружні "пагорби" до тісного бікіні. При цьому обличчя красуня вирішила прикрити за допомогою великих окулярів.

@thefashionshow

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"Випирають до непристойності. Розкішні форми", "Божественні вигини", "красуня неймовірна", "ти така хороша, просто богиня", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що модель білизни та купальників Анастасія Квітко, яку називають "російської Кардаш'ян", похвалилася ефектними фото з відпочинку

Судячи з постів її головна пристрасть-знімки в екзотичних місцях, то дівчина показує фото посеред диких джунглів, то позує поруч з печерою. Цього разу зірка вирішила підкорити висоти - вона позувала на даху будинку, сидячи на шезлонгу.

При цьому модель приміряла бікіні модного корралового кольору. А доповнили образ кепка чорного кольору, яка прикрила від цікавих користувачів мережі її очі.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

Як Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".

Також Politeka повідомляла, що Анастасія Квітко подражнила пишними " пончиками "в одній сіточці і мереживах: топ" смачних " образів.