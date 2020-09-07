Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією американської ікони стилю Кім Кардаш'ян, похвалилася розкішними вигинами в купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в TikTok.

Так, на опублікованих кадрах Квітко позує на краю басейну, демонструючи пружні "пагорби" до тісного бікіні. При цьому обличчя красуня вирішила прикрити за допомогою великих окулярів.

"Випирають до непристойності. Розкішні форми", "Божественні вигини", "красуня неймовірна", "ти така хороша, просто богиня", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що модель білизни та купальників Анастасія Квітко, яку називають "російської Кардаш'ян", похвалилася ефектними фото з відпочинку

Судячи з постів її головна пристрасть-знімки в екзотичних місцях, то дівчина показує фото посеред диких джунглів, то позує поруч з печерою. Цього разу зірка вирішила підкорити висоти - вона позувала на даху будинку, сидячи на шезлонгу.

При цьому модель приміряла бікіні модного корралового кольору. А доповнили образ кепка чорного кольору, яка прикрила від цікавих користувачів мережі її очі.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

Як Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".

Також Politeka повідомляла, що Анастасія Квітко подражнила пишними " пончиками "в одній сіточці і мереживах: топ" смачних " образів.