Знаменита українська співачка Настя Каменських поділилася найяскравішим образом зі свого нового кліпу
Як передає Politeka.net, свіже фото з'явилося у артистки в Instagram. Каменських полонила неймовірною розкішшю знімка. Красуня була одягнена в неймовірну червону сукню з декольте до пояса і пишними рукавами. Волосся Каменських були акуратно укладене, в руках у неї красувався букет колосків пшениці. Особливою родзинкою образу стала довга коса, як у Рапунцель.
"Закохана в цей казковий образ від #ahuevo. Він повністю відображає гарячу суміш мексиканської та української культур", - підписала знімок зірка.
За півгодини пост співачки зібрав понад 12 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.
"Вау", "на Дженніфер Лопес тут схожа", "справжня українська жінка",» "Шикарна","Богиня","дуже красива", "неймовірна","Королева", "Огнище", "я теж закохана в цей образ", - пишуть користувачі мережі.
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Відзначимо, що чоловік Каменських, український продюсер і виконавець Потап, залишив масу сердечок під фото дружини.
Раніше ми писали, що Настя Каменських показала відразу кілька кращих образів, які використовували для зйомок #ahuevo. У новому кліпі Каменських показала запальні танці, влаштувала феєрію з колегами і піднесла незвичайне поєднання мексиканського колориту з українськими образами.
Нагадаємо, що радісна Каменських влаштувала собі гарячий вечір з текілою, здивувавши зухвалим фото: «Настя в запої».
А ще Politeka писала, що сяюча від щастя Каменських показала, як підросли їх з Потапом малюки: "Лапусики".
Також Politeka повідомляла, що розкута Каменських побешкетувала з пітним незнайомцем, гарячі кадри: "куди дивиться Потап?».