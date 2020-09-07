Знаменита українська співачка Настя Каменських поділилася найяскравішим образом зі свого нового кліпу

Як передає Politeka.net, свіже фото з'явилося у артистки в Instagram. Каменських полонила неймовірною розкішшю знімка. Красуня була одягнена в неймовірну червону сукню з декольте до пояса і пишними рукавами. Волосся Каменських були акуратно укладене, в руках у неї красувався букет колосків пшениці. Особливою родзинкою образу стала довга коса, як у Рапунцель.

"Закохана в цей казковий образ від #ahuevo. Він повністю відображає гарячу суміш мексиканської та української культур", - підписала знімок зірка.

За півгодини пост співачки зібрав понад 12 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Вау", "на Дженніфер Лопес тут схожа", "справжня українська жінка",» "Шикарна","Богиня","дуже красива", "неймовірна","Королева", "Огнище", "я теж закохана в цей образ", - пишуть користувачі мережі.

Відзначимо, що чоловік Каменських, український продюсер і виконавець Потап, залишив масу сердечок під фото дружини.

Раніше ми писали, що Настя Каменських показала відразу кілька кращих образів, які використовували для зйомок #ahuevo. У новому кліпі Каменських показала запальні танці, влаштувала феєрію з колегами і піднесла незвичайне поєднання мексиканського колориту з українськими образами.

Нагадаємо, що радісна Каменських влаштувала собі гарячий вечір з текілою, здивувавши зухвалим фото: «Настя в запої».

А ще Politeka писала, що сяюча від щастя Каменських показала, як підросли їх з Потапом малюки: "Лапусики".

Також Politeka повідомляла, що розкута Каменських побешкетувала з пітним незнайомцем, гарячі кадри: "куди дивиться Потап?».