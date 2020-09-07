Популярна модель Демі Роуз вразила новими відвертими знімками в сміливому образі

Відома інста-діва опублікувала нові фото на своїй сторінці, пише Politeka.net.

На фото Демі насолоджується сонячним днем в саду. Модель сидить на шезлонгу, злегка розставивши ноги. Роуз відома своїми пишними формами, як у сестер Кардашьян, проте на цей раз вона вирішила їх приховати, прикривши своє розкішне тіло великою розкритою книгою. При цьому вражаючі груди моделі так і норовлять випасти вперед. Під книгою вгадуються силуети купальника, бретельки якого Роуз кокетливо приспустила вниз.

Модель позує з розпущеним волоссям і в стильних окулярах. Свій образ вона доповнила спокійним макіяжем.

Шанувальники красуні прийшли в захват від її нового образу, засипавши її лайками і захопленими коментарями.

До цього ми писали, що Демі поділилася Селфі, в якому демонструє переваги в отпадном декольте.

Зірка позувала в довгій сукні різних кольорів. Наряд тримався на тонких бретельках. Глибоке декольте одягу притягувало погляд, адже в ньому було видно великі груди Роуз.

Зірка мило посміхалася, при цьому у всій красі показуючи свою пишну пишність. До слова, плаття підкреслило фігуру в цілому і виглядало на знаменитості просто чудово.

Нагадавши, Демі Роуз продемонструвала свою пишну красу в розпусній сукні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз ледве вмістила свої багатства в непристойний топ: "це законно?".

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