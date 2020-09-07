Популярна модель Демі Роуз вразила новими відвертими знімками в сміливому образі
Відома інста-діва опублікувала нові фото на своїй сторінці, пише Politeka.net.
На фото Демі насолоджується сонячним днем в саду. Модель сидить на шезлонгу, злегка розставивши ноги. Роуз відома своїми пишними формами, як у сестер Кардашьян, проте на цей раз вона вирішила їх приховати, прикривши своє розкішне тіло великою розкритою книгою. При цьому вражаючі груди моделі так і норовлять випасти вперед. Під книгою вгадуються силуети купальника, бретельки якого Роуз кокетливо приспустила вниз.
Модель позує з розпущеним волоссям і в стильних окулярах. Свій образ вона доповнила спокійним макіяжем.
Невістка Пугачової в зухвалому міні зганьбилася на весіллі: "і цю на сцену, а ще три малолітки на підході"
"Наречена" Харламова забула про пристойність і задерла ніжку в зухвалому міні: "Яка ви..."
Рахунки українців блокуються і гроші можуть не повернути, ПриватБанк вже попередив: що відбувається
Українців обклали податками і штрафами за житло, кому доведеться платити: "Щорічно по 25 тисяч гривень..."
Шанувальники красуні прийшли в захват від її нового образу, засипавши її лайками і захопленими коментарями.
До цього ми писали, що Демі поділилася Селфі, в якому демонструє переваги в отпадном декольте.
Зірка позувала в довгій сукні різних кольорів. Наряд тримався на тонких бретельках. Глибоке декольте одягу притягувало погляд, адже в ньому було видно великі груди Роуз.
Зірка мило посміхалася, при цьому у всій красі показуючи свою пишну пишність. До слова, плаття підкреслило фігуру в цілому і виглядало на знаменитості просто чудово.
Нагадавши, Демі Роуз продемонструвала свою пишну красу в розпусній сукні.
Як повідомляла Politeka, Демі Роуз ледве вмістила свої багатства в непристойний топ: "це законно?".
Також Politeka писала, що пустотлива Демі Роуз дала вдосталь намилуватися своїми формами в бікіні: "Тропічна насолода".