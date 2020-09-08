Курс валют в Україні 8 вересня здивує змінами, попри грандіозний наступ долара

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку.

Так, Долар почне торги на міжбанку зі стрибка: +1,84 грн. До середини минулого дня гривні вдалося стримувати натиск, проте під вечір ситуація змінилася.

Євро вирішить йти іншим шляхом: після тривалого набору ваги, він скине 4,9 гривні.

Курс валют 8 вересня виглядає наступним чином:

100 доларів-2775,09 грн;

100 євро-3280,99 грн.

А ось натиск російського рубля гривні вдасться успішно утримувати ще довгий час: 3,6948 за 10 банкнот. Як можна помітити, ситуація практично не змінилася за останні кілька днів.

До цього ми писали, що українці масово позбавляються від долара.

Так, у серпні продали через банківську систему 1,448 млрд дол., або на 151,2 млн дол. більше готівкової іноземної валюти, ніж купили.

У Національному банку України відреагували на ситуації й повідомили, що продаж валюти перевищив її покупку дев'ятий місяць поспіль.

З початку року, за січень-серпень, українці продали через банківську систему на 1,121 млрд дол. більше готівкової іноземної валюти, ніж купили.

Нагадавши, НБУ допустив грубу помилку з курсом долара, важливе попередження.

Як повідомляла Politeka, долар і євро розійшлися в різні боки, свіжий прогноз НБУ здивує.

Також Politeka писала, що курс валют скакне відразу після вихідних, долар зробить гривні боляче.