Курс валют в Україні 8 вересня здивує змінами, попри грандіозний наступ долара
Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку.
Так, Долар почне торги на міжбанку зі стрибка: +1,84 грн. До середини минулого дня гривні вдалося стримувати натиск, проте під вечір ситуація змінилася.
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Курс валют 8 вересня виглядає наступним чином:
100 доларів-2775,09 грн;
100 євро-3280,99 грн.
А ось натиск російського рубля гривні вдасться успішно утримувати ще довгий час: 3,6948 за 10 банкнот. Як можна помітити, ситуація практично не змінилася за останні кілька днів.
До цього ми писали, що українці масово позбавляються від долара.
Так, у серпні продали через банківську систему 1,448 млрд дол., або на 151,2 млн дол. більше готівкової іноземної валюти, ніж купили.
У Національному банку України відреагували на ситуації й повідомили, що продаж валюти перевищив її покупку дев'ятий місяць поспіль.
З початку року, за січень-серпень, українці продали через банківську систему на 1,121 млрд дол. більше готівкової іноземної валюти, ніж купили.
Нагадавши, НБУ допустив грубу помилку з курсом долара, важливе попередження.
Як повідомляла Politeka, долар і євро розійшлися в різні боки, свіжий прогноз НБУ здивує.
Також Politeka писала, що курс валют скакне відразу після вихідних, долар зробить гривні боляче.