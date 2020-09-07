35-річна українська модель і співачка Даша Астаф'єва блиснула розкішною фігуркою у вечірній сукні

Як передає Politeka.net, свіже фото зірка опублікувала у себе в Instagram. Астаф'єва, відома своїми відвертими фотосесіями, залізла на стіл і прийняла спокусливу позу. На ній було надіто довге чорне плаття і чорні босоніжки. Образ красуня доповнила білими сережками і червоною помадою. Незважаючи на те, що всі частини тіла красуні були прикриті, виглядала вона неймовірно спокусливо.

За півгодини її фото зібрало більше тисячі лайків. У коментарях їй залишили масу захоплених відгуків.

"Королева", «красива», «дуже красивий стіл, не такий гарний як ви, але все ж)», «вогонь», "ви прекрасна", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Даша Астаф'єва постала в пікантному образі "а-ля 20-ті роки ХХ століття". Модель позувала в тісному топі тілесного кольору з чорною облямівкою, який вигідно підкреслив її апетитний бюст, і напівпрозорій пишній спідниці.

Крім цього, нещодавно співачка опублікувала фото, на якому позувала на пляжі в червоному купальнику. Одна з найкрасивіших жінок України блиснула ідеальною фігуркою, зачаровавши всіх чоловіків.

"Червона королева. Як водичка?", "Шикарна фігура", "Хороша наша Даша! Прям Шерон Стоун в молодості", - відзначили шанувальники.

Нагадаємо, що Астаф'єва в "леопарді" роздражнила декольте і напросилася на компліменти: "ти взагалі старієш?".

А ще Politeka писала, що пишногруда Астаф'єва викликала захват, блиснувши формами в ризикованій сукні: "Боже. Ну нарешті...".

Також Politeka повідомляла, що безсоромна Астаф'єва в небезпечній позі дала спеку прямо на столі.