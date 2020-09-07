Ана в рожевому купальнику побешкетувала поруч з машиною

Американська фітнес-модель Ана Чері влаштувала мийку машини в стильному яскраво-рожевому бікіні

Як відомо, 34-річна модель має Індіанські, іспанські та європейські корені. Тому її ефектна і яскрава зовнішність продовжує дивувати фанатів. Зірка має пишні форми і вдалі параметри - при зрості 170 см вона ніколи не важить більше 57 кілограм.

Красуні подобається епатувати публіку, тому останнім часом в її профілі в Instagram все більше фото, на яких видно її гідності в бікіні або тоненьких піжамах. Сама Ана не соромиться недоліків свого тіла і також заявляє, що спорт робить її образ краще, їй подобається займатися багато і часто.

Жаркий кадр, на якому фітнес-модель позувала в рожевому бікіні і з шлангом в руках, відразу привернув увагу фанатів. Для більшої пікантності, Ана також підняла губку в піні, демонструючи, що в такому жаркому і гарячому вигляді вирішила просто помити машину.

Раніше ми також писали, що Ана Чері похвалилася розкішною фігурою в топі з екстремальним вирізом.

"Привіт, сподіваюся, у вас хороші вихідні! Я просто буду тут прохолоджуватися в своєму будинку, тому що спека і, знаєте, Китайський вірус і все таке», - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії Чері позує на ганку свого будинку, вбравшись при цьому в топ з екстремальним декольте. Доповнити образ красуня вирішила за допомогою ефектного макіяжу.

"Жаркі пагорби", " богиня!", "краса просто Невимовна«,» абсолютна спека«,» дуже красиво виглядаєш«," вау, Анна! Ти біса красиво вийшла на фотці", - пишуть її шанувальники.

Нагадавши, Ана Чері безсоромно розстебнула ліфчик, вразивши своїми пагорбами

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