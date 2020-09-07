Голлівудська актриса Анджеліна Джолі незадоволена поведінкою колишнього чоловіка Бреда Пітта
Вже кілька днів у ЗМІ активно обговорюється новий роман 56-річного Пітта з 27-річною моделлю Ніколь Потуральскі, передає Politeka.net.
Одному з таблоїдів стало відомо, що актор привіз нову кохану у французький маєток, Шато Міраваль, де у 2014 році одружився з Енджі. Останню даний факт привів до сказу. Нібито Джолі ніколи не думала, що екс-чоловік міг так опуститься, адже вона сподівалася залагодити проблеми, що виникли влітку.
Крім того, Анджеліна обурилася тому, як Пітт без сорому їздить з новою коханою по Європі, не тримаючи своє життя в таємниці.
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Однак, ймовірно, Пітта не хвилює, що думає про нього колишня. Тим більше артист знав, яку реакцію його стосунки з моделлю викличуть у колишньої дружини. За словами артиста, він вже був готовий до гніву і обурення екс-коханої.
Бред дуже засмучений, адже Анджеліна багато років виступала проти нього в суді, намагаючись тримати його подалі від дітей. Зараз боротьба за опіку триває.
За словами інсайдера, подорож в маєток, до слова з виноградниками, була організована Піттом лише для того, щоб просунути його нове вино. Артист взяв Ніколь з собою, тому що, зараз у них хороші стосунки.
Варто відзначити, що Ніколь Потуральскі заміжня за 68-річним ресторатором Роландом Мері. З Піттом модель знайома приблизно рік. Обидва вперше зустрілися на вечірці після прем'єри його фільму "Одного разу в... Голлівуді" в серпні 2019-го в Берліні, де тоді жила модель.
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