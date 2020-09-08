Популярний російський виконавець Артур Пирожков, відомий як Олександр Ревва, виклав у Мережу кумедний ролик
Як передає Politeka.net, свіже відео він опублікував у себе в Instagram.
На кадрах видно, що Артур зі своєю партнеркою запально танцюють в холі імовірно Рагсу під пісню " Допоможи мені!"з кінофільму" Діамантова рука " авторства Олександра Зацепіна і Леоніда Дербеньова.
На Ревві, що зображає співробітницю Рагсу, надіто червоне плаття, червоні жіночі туфлі, на очах – окуляри, на голову надітий перуку.
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"Дорогі Закохані!!! Заслужені працівники Центрального Рагсу м. Рибінська Марина Гаврилівна Лібідоєва і Луїза Карпівна несамовито чекають Вас на День Відкритих Дверей в нашому диспансері!!! Гірко!!!",- підписав відеокадри шоумен.
Користувачі по достоїнству оцінили кумедне відео і не поскупилися на позитивні епітети в коментарях.
"Баба в червоній сукні мені подобається. Одружуся 😂 👍 😁 😁 😁 дівчата на платформах, в хороших формах🤗 👍 👍 👍 😂 🌹 🌹 🌹 це ритмічний танець😂 😂 😂 😂 тітки моті 😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣 Супер👍🏻 ❤️❤️❤️❤️❤️красуні😂 😂 😂, ох, які бешкетниці", – пишуть люди.
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Politeka писала, що популярний російський виконавець Артур Пирожков, відомий як Олександр Ревва, поділився знімком зі своїми улюбленими жінками. Свіже фото він опублікував у себе в Instagram. На фото дружина Ревви Анжеліка сиділа в обнімку з молодшою донькою пари Амелі. Волосся у дівчат були розпущені, виглядали вони приголомшливо.
"Моя пантеРА @angelikarevva і зайченя @amelirevva бажають всім доброго ранку і гарного дня!",- підписав фото артист, розсекретивши прізвиська своїх улюблених жінок.
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