Популярний російський виконавець Артур Пирожков, відомий як Олександр Ревва, виклав у Мережу кумедний ролик

Як передає Politeka.net, свіже відео він опублікував у себе в Instagram.

На кадрах видно, що Артур зі своєю партнеркою запально танцюють в холі імовірно Рагсу під пісню " Допоможи мені!"з кінофільму" Діамантова рука " авторства Олександра Зацепіна і Леоніда Дербеньова.

На Ревві, що зображає співробітницю Рагсу, надіто червоне плаття, червоні жіночі туфлі, на очах – окуляри, на голову надітий перуку.

"Дорогі Закохані!!! Заслужені працівники Центрального Рагсу м. Рибінська Марина Гаврилівна Лібідоєва і Луїза Карпівна несамовито чекають Вас на День Відкритих Дверей в нашому диспансері!!! Гірко!!!",- підписав відеокадри шоумен.

Користувачі по достоїнству оцінили кумедне відео і не поскупилися на позитивні епітети в коментарях.

"Баба в червоній сукні мені подобається. Одружуся 😂 👍 😁 😁 😁 дівчата на платформах, в хороших формах🤗 👍 👍 👍 😂 🌹 🌹 🌹 це ритмічний танець😂 😂 😂 😂 тітки моті 😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣 Супер👍🏻 ❤️❤️❤️❤️❤️красуні😂 😂 😂, ох, які бешкетниці", – пишуть люди.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Ревва Олександр (@arthurpirozhkov) 7 вер 2020 в 6:48 PDT

Politeka писала, що популярний російський виконавець Артур Пирожков, відомий як Олександр Ревва, поділився знімком зі своїми улюбленими жінками. Свіже фото він опублікував у себе в Instagram. На фото дружина Ревви Анжеліка сиділа в обнімку з молодшою донькою пари Амелі. Волосся у дівчат були розпущені, виглядали вони приголомшливо.

"Моя пантеРА @angelikarevva і зайченя @amelirevva бажають всім доброго ранку і гарного дня!",- підписав фото артист, розсекретивши прізвиська своїх улюблених жінок.

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