У зірок триває літо, про що говорить їх відпочинок і фото в купальниках

Знаменитості відпочивають і працюють в теплих краях і діляться спекотними знімками у своїх Instagram, повідомляє Politeka.net. Мабуть, осінь скасовується...

Російська актриса Христина Асмус порадувала шанувальників фото з Геленджика. Зірка постала в стильному купальнику, який підкреслив її неймовірні форми. До слова, там зірка поєднує зйомки з відпочинком.

"Я календар вже місяць перевертаю і сон більше 2,5 годин взагалі не вимальовується", - написала Христина.

Кім Кардашьян виставила свої шикарні об'єми в рожевому бікіні. Модель виглядає неймовірно добре, особливо в такому райському місці.

Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, вразила витонченою фігурою на Мальдівах. Модель вибирає крихітні купальники, дозволяючи милуватися її ідеальним тілом.

"Океан заспокоює мою неспокійну душу", - зізналася красуня.

Актриса і модель українського походження Ольга Куриленко піддалася релаксу в білому купальнику на яхті. Фото випромінює позитив.

"Це відчуття неділі! 😆 😆 ",- написала зірка.

Неперевершена Світлана Лобода зустріла осінь у басейні. Зірка побалувала шанувальників фото в маленькому бікіні на колі.

"Час розслаблятися", - написала артистка.

Нагадаємо, Христина Асмус зізналася, що працювати під палючим сонцем в Геленджику виявилося непросто. Це зайвий раз і підтвердив ослаблений організм артистки, через що красуня серйозно захворіла.

"Робота по 20 годин на день, дієти + 40 градусів в тіні упереміш з кондиціонером і організм сказав «Харе»...",- написала вона.

Нагадаємо, що Христину Асмус осоромили після слів про дочку:"патологічна врушка".

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