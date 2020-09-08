У зірок триває літо, про що говорить їх відпочинок і фото в купальниках
Знаменитості відпочивають і працюють в теплих краях і діляться спекотними знімками у своїх Instagram, повідомляє Politeka.net. Мабуть, осінь скасовується...
Російська актриса Христина Асмус порадувала шанувальників фото з Геленджика. Зірка постала в стильному купальнику, який підкреслив її неймовірні форми. До слова, там зірка поєднує зйомки з відпочинком.
"Я календар вже місяць перевертаю і сон більше 2,5 годин взагалі не вимальовується", - написала Христина.
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Кім Кардашьян виставила свої шикарні об'єми в рожевому бікіні. Модель виглядає неймовірно добре, особливо в такому райському місці.
Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, вразила витонченою фігурою на Мальдівах. Модель вибирає крихітні купальники, дозволяючи милуватися її ідеальним тілом.
"Океан заспокоює мою неспокійну душу", - зізналася красуня.
Актриса і модель українського походження Ольга Куриленко піддалася релаксу в білому купальнику на яхті. Фото випромінює позитив.
"Це відчуття неділі! 😆 😆 ",- написала зірка.
Неперевершена Світлана Лобода зустріла осінь у басейні. Зірка побалувала шанувальників фото в маленькому бікіні на колі.
"Час розслаблятися", - написала артистка.
Нагадаємо, Христина Асмус зізналася, що працювати під палючим сонцем в Геленджику виявилося непросто. Це зайвий раз і підтвердив ослаблений організм артистки, через що красуня серйозно захворіла.
"Робота по 20 годин на день, дієти + 40 градусів в тіні упереміш з кондиціонером і організм сказав «Харе»...",- написала вона.
Нагадаємо, що Христину Асмус осоромили після слів про дочку:"патологічна врушка".
Як повідомляла Politeka, Асмус в екстра-міні приголомшила видом за лаштунками зйомок: несподівані кадри.
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