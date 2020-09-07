Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак з'явилася на публіці зі своїм чоловіком, режисером Костянтином Богомоловим

Як передає Politeka.net, серія фотографій з благодійного турніру Bosco Friends Open в Лужниках з'явилася на новинних каналах в Instagram. Кілька фото опублікувала у себе в мережі сама Ксенія.

Для виходу в світ красуня вибрала червону футболку і світлі джинси. Її чоловік, який брав участь у турнірі, був одягнений у червоний спортивний костюм. У мережі відразу ж накинулися на Богомолова, який, на думку шанувальників, не пара Собчак.

"Який же Богомолов неприємний тип. Коник», «що у Кості з обличчям", "одна і та ж маска на всі випадки життя. Називається "та пішли ви всі на ...", "Талант Богомолова як режисера компенсує його "красу" я думаю", "де вона таких знаходить", "Богомолов в шортиках-це щось", " Стрьомний, все-таки, у Ксенії мужик. Як не намагалася, не можу в ньому ніякої чарівності знайти. Слимак якийсь», "Без сліз не поглянеш на всі ці морди", - пишуть користувачі мережі.

Сама ж Ксенія опублікувала фото свого чоловіка, який грав у теніс, підписавши: "мій Фюрер! Ой, точніше Федерер!». Як відомо, Собчак дуже пишається своїм чоловіком, його талантом і розумом.

Нагадаємо, що завзята Собчак побешкетувала в морі з коханим чоловіком, Богомолов відпочиває: яскраве фото.

А ще Politeka писала, що Собчак з затертим обличчям плюнула на все і приміряла діловий костюм: "навіщо вас так жорстко...".

Також Politeka повідомляла, що трагічна загибель екс-коханого Ксенії Собчак: "це була найкрасивіша пара".