Популярний російський виконавець Артур Пирожков, відомий як Олександр Ревва, поділився знімком зі своїми улюбленими жінками

Як передає Politeka.net, свіже фото він опублікував у себе в Instagram. На фото дружина Ревви Анжеліка сиділа в обнімку з молодшою донькою пари Амелі. Волосся у дівчат було розпущене, виглядали вони приголомшливо.

"Моя пантеРА @angelikarevva і зайченя @amelirevva бажають всім доброго ранку і гарного дня!» ,- підписав фото артист, розсекретивши прізвиська своїх улюблених жінок.

За шість годин пост Ревви зібрав понад 40 тисяч лайків. Оцінила пост популярна співачка Віра Брежнєва, яка залишила лайк. У коментарях йому залишили масу компліментів.

"Раніше здавалося, що дружина Реви, це теж він, тільки в перуці», «Мала схожа на тата», «дівчинка на дракончика схожа з мультика)», «Ви щасливчик! Такі красуні поруч", " вони прекрасні!", "У дочки, посмішка тата вогонь просто", "Дружина-вогонь! Дуже красива", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Анжеліка Ревва поділилася романтичним спільним фото з чоловіком. Красуня позувала з коханим на борту яхти на тлі моря і барвистого західного сонця. Ревва був одягнений у звичайні шорти і білу футболку, а його дружина для романтичної прогулянки вибрала легке рожеве плаття з рюшами.

Нагадаємо, що красуні-дочки Артура Пирожкова полонили ангельським виглядом в літніх сарафанах:"ягідки".

А ще Politeka писала, що неголений Артур Пирожков пограв м'язами і підкорив Софію Ротару: "Ну красень!".

Також Politeka повідомляла, що Артур Пирожков у сукні та перуці ошелешив розпусним фото з Галустяном.