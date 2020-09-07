35-річна дочка російського композитора Ігоря Крутого Вікторія неприємно здивувала шанувальників

Про це пише Politeka з посиланням на сторінку дівчини в Instagram.

Дочка композитора розмістила свіжу фотографію, на якій сидить на тапчані біля басейну. На дівчині фіолетовий відвертий купальник, розкішні груди вона прикрила білим капелюхом з широкими полями.

Волосся у Вікторії розпущене, образ знаменитості доповнює браслет, надітий на праву руку.

"З Днем праці", - підписала своє фото дівчина.

Думки користувачів розділилися. Деякі коментатори хвалять віку за природну красу і привабливий зовнішній вигляд, інших покоробила знущальна, на їх погляд, підпис під кадром.

"Шикарна ти вік 💗 яка робота у неї важка шикарна ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ яка ж це принадність бути бездарною і при цьому все мати. Слава Богу за Ігоря Крутого та її чоловіка", – пишуть люди.

Politeka писала, що незважаючи на те, що з дня загибелі музиканта Кузьми Скрябіна пройшло п'ять його, його дочка досі важко переживає втрату батька. Про це єдина дочка співака Барбара вперше розповіла в інтерв'ю.

За словами дівчини, їй досі важко, вона шалено сумує за папою і згадує про нього з неймовірною теплотою і трепетом.

"Ми були дуже близькими. Весь час, коли він був вільний від зйомок і концертів, ми були разом. Ми дуже багато подорожували і час разом був завжди активним", - розповіла про свої почуття Барбара.

Дочка актриси Анастасії Заворотнюк Анна поділилася з шанувальниками планами на вихідні. Красуня записала відеозвернення до своєї аудиторії. Вона була одягнена в білу футболку, поверх якої накинула рожеву сорочку в клітку. Дівчина ідеально поклала собі волосся і зробила денний макіяж. Незважаючи на відсутність фільтрів виглядала Анна чудово.

Заворотнюк подякувала своїм підписникам за рекомендації салонів краси, зазначивши, що збирається сходити в один з них. Саме так дівчина вирішила розважитися у свій вихідний. Варто відзначити, що виглядала Анна щасливою.

Розкішний дочка Заворотнюк забула надіти штани і застигла в томній позі: "Просто бомба».

"Пустотливе дівчисько»: Квітуча Пугачова в обнімку з Галкіним відповіли на чутки про розлучення.

"Маленька, а вже жінка": дочка Галкіна і Пугачової після школи влаштувала фотосесію в полі, кадри.