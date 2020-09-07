Актриса Тетяна Кравченко, відома завдяки ролі Валюхи в серіалі "Свати", похвалилася новим фото
Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.
"Налаштовуємося на новий робочий тиждень разом з героїнями вистави «Сирена і Вікторія»», - сказано в підписі до знімка, на якому артистка відображена разом з колегою по сцені – Олесею Железняк.
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Як відомо, Тетяна Кравченко не тільки знімається в кіно, але і регулярно грає в театрі. Це саме такий випадок.
Зазначимо, Олеся Железняк знімалася разом з Тетяною Кравченко і в «Сватах». У популярному серіалі вона зіграла Ларису Вікторівну Буханкіну, з якою Валюха почала вести бізнес.
"Позитивчики наші, спасибі, що ви є!", "Успіхів і процвітання», «дівчатка, як же я вас люблю!!!!!! Здоров'я вам і щастя», "Дівчата, ви лапулі", - пишуть шанувальники артисток.
Раніше ми писали, що Олеся Железняк розкрила секрет успіху популярного серіалу "Свати" - він полягає в якісному гуморі і позитивній атмосфері.
Однак зірка в майбутньому хоче зіграти важливу драматичну роль, тільки поки режисери бачать в ній лише гумористку.
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