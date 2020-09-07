Клієнти в подиві, на якій підставі Державний ПриватБанк масово блокує рахунки українців

Про це йдеться у відгуку, який на тематичному порталі Мінфін незадоволений клієнт.

За його словами, ПриватБанк вирішив заблокувати його зарплатний рахунок в суботу, коли закриті відділення банку.

"Дзвоню в колл-центер і дізнаюся, що мені потрібно з документами підійти у відділення банку для ідентифікації. Не питання ... але ні в суботу, ні в неділю жодне відділення Привату в Києві не працює!",- обурюється він.

Але співробітник Приватбанку так виразно і не пояснив причину блокування зарплатної картки.

"Намагаюся з'ясувати причину блокування і відсутність попередження або прохання про відвідування відділення — «... ми не знаємо, у нас (бла-бла-бла) програма зі сто-п'ятсот параметрів, ось вона вирішила... ми можемо розблокувати, по телефону, але вона у Вас все одно не розблокується... Взагалі, ми афігенний банк", - продовжив він у своєму відгуку.

Клієнт в подиві, оскільки ПриватБанк без вагомої причини залишив його без грошей на цілі вихідні.

"Спасибі банку за клієнтоорентоване обслуговування", - з сарказмом підсумував він.

"Наявність актуальних даних в базі банку є вимогою законодавства для можливості коректного обслуговування клієнта. У разі, якщо дані вказані в анкеті не змінювались, актуалізацію можна здійснювати через веб версію Приват24. Ваше питання вже розглядають наші фахівці. За результатом з вами зв'яжеться співробітник банку", - відреагував на скаргу співробітник банку в коментарях.

Варто додати, що це не поодинокий випадок, коли ПриватБанк блокує зарплатні рахунки українців. Щоденно в мережі з'являються скарги від клієнтів, яких установа залишила без грошей на невизначений термін.

Нагадавши, у Приватбанку почали блокування карт, грошей не зняти навіть через касу.

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