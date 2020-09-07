Знаменита українська співачка Тіна Кароль приміряла сукню від Frolovheart на останньому випуску шоу "Танці з зірками"

Про це пише Politeka з посиланням на сторінку виконавиці в Instagram.

Розкішне бежево-чорне плаття спускається до підлоги, відкриваючи при цьому спокусливі груди і ніжні плечі співачки.

У Тіни-гарний макіяж і млосна зачаровує посмішка.

Шанувальники прийшли в захват від нового образу співачки, засипавши її заслуженими компліментами.

"Кращий образ за всі сезони ! Шикарна жінка😘 😘 🔥 🔥 🔥 🔥 красуня така❤️ богиня очень дуже красиво😍", - написали вони.

Однак, знайшлися і такі, які незадоволені новим образом співачки і дорікають її в марнотратстві.

"Люди не мають, за що є, за що жити, а вони випендрюються. Сукні за мільйони тощо. Ганьбилася б", - пише одна з користувачок.

"Поки жінка в розквіті, треба одягатися, експериментувати, супер! Тіло дозволяє, фігура теж, натуральна красива жінка", - відповідає критикам інша жінка.

Politeka писала, що 6 вересня відбувся 2 випуск популярного шоу. Відкривали прямий ефір Тіна Кароль і Юрій Горбунов, своїм виступом. Ведуча заспівала саундтрек до фільму "Великий Гетсбі", а її колега підтанцював під запальні ритми. Тіна Кароль блищала в розкішній і досить пікантній сукні з акцентом на декольте. Чорне вбрання прикрашали блискучі вставки зі стразами.

Волосся артистки були зібрані, макіяж підкреслює очі. При цьому деяким глядачам здалося, що цього разу Тіна Кароль виглядала не дуже добре. Зокрема звернули увагу, що вона виглядала опухлою.

"Запухла Кароль, це такий новий тренд?", "Тіна, перед ефіром не бухай", пишуть в мережі.

Українська співачка Тіна Кароль показала, як веселиться перед зйомками другого ефіру шоу "Танці з зірками". У першому ефірі тіні вдалося перевершити всіх учасників і учасниць несподіваним чином-неймовірною білою сукнею з ультра-глибоким декольте. Цього ж разу на спеціальному ролику, представленому на фан-акаунті Тіни, було показано, як артистка веселилася разом з колегою і співведучим Юрієм Горбуновим.

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