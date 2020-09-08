Відома модель Ельза Хоск, яка представляє бренд нижньої білизни Victoria's Secret, показала шикарне тіло в маленькому купальнику

Струнка красуня не упускає можливості похвалитися своїми досконалими вигинами, повідомляє Politeka.net. Модель вибирає безсоромні купальники і бікіні, виглядаючи в них просто невимовно добре.

Приголомшлива зірка опублікувала кілька сторіз у бікіні леопардового забарвлення. Невеликі груди зірки сховалися під тканиною, але при цьому красиво виглядали.

Маленькі плавки Хоск натягнула вище стегон, оголивши при цьому пружні сідниці.

Струнка талія, довгі ніжки - все це викликає захоплення.

Модель позувала сидячи, а пізніше прийняла позу поефектніше.

Ельза лягла, спокусливо вигнувшись. Вона напружила ніжки так, що показалися її шикарні рельєфи. Фото вийшло бездоганним, можна сказати, для обкладинки журналу.

На жаль, кадри не зібрали багато лайків і коментарів, адже в сторіз немає такої можливості. Однак, 100% знімки не пройшли без уваги й отримали багато відгуків в особистому листуванні.

Нагадаємо, Ельза Хоск вирішила показати себе топлес, однак при цьому прикривши найінтимніше.

Шикарна блондинка позувала на білосніжному ліжку, яке знаходилося поруч зі скляними дверима.

"Спокусниця" влаштувала інтригуючу фотосесію в одних джинсах.

Раніше повідомлялося, Ельза Хоск одягла чорні щільні штани і обтягуючу світлу водолазку з голою спиною. Під низ Ельза не стала надягати ліфчик, правда, забула врахувати, що через світлу тканину її «близнючки» будуть сильно випирати.

Нагадаємо, що гаряча Ельза Хоск прямо в поле показала, чим підкорює чоловіків: "Ого, це мій рай".

Як повідомляла Politeka, Ельза Хоск спантеличила позою в міні-сукні: "королівський стиль».

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