Переможниця "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська поділилася з шанувальниками цікавими секретами про кулінарне шоу
Як передає Politeka.net, кумедні факти про шоу вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. За словами Глинської, те, що ми бачимо на екрані, це лише мала частина великого процесу, з якого створюється шоу. Під час підготовки їм забороняли фотографувати процес, тому залишилося не так багато спогадів.
"До початку зйомок "МастерШеф" нас вчили, як не "вбити" комбайни, красиво і правильно нарізати овочі, ступеням прожарювання м'яса. Ми катали пасту, робили профітролі, вчилися... Буквально 1 день", - розповіла Глинська.
Вона зазначила, що під час зйомок всі учасники жили в пансіонаті. Коли вистачало часу, учасники влаштовували справжні застілля з шашликами.
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За словами Глинської, дуже багато часу йшло на те, щоб загримувати всіх учасників. Особливо на початку шоу, коли учасників було багато. Жінка згадує, що спочатку фарбувалася сама, а гримери тільки робили їй зачіску. Часто доводилося гримуватися в самих незвичайних місцях. Наприклад, в полі.
"Спали ми мало...нас привозили дуже рано, а виїжджали ми пізно. Буквально за місяць я схудла на 9 кг», - зізнається Глинська.
Важливим етапом шоу були інтерв'ю, які брали в учасників проекту після дня зйомок. Вони повинні були пояснити глядачеві, що відчував той чи інший учасник під час конкурсу.
"Після конкурсів були інтерв'ю з журналістами, на яких ми обговорювали минулий день", - розповідає зірка.
Глинська також поділилася веселою історією про те, як вона вбралася в сукню, а їх відправили на риболовлю.
"Одягла гарненьке платтячко, а нам видали гумові чоботи по горло і відправили на риболовлю. Але навіть в таких умовах хотілося залишатися жіночною", - зазначила вона.
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