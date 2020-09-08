Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, в новому образі вразила фігурою

Намагаючись якомога частіше привертати увагу до себе, дівчина ділиться яскравими фото, які робить на відпочинку в ресторанах і модних закладах. Оскільки модель працює з відомими модними брендами одягу, вона блистає в нових нарядах чи не кожен день.

Цього разу ефектна брюнетка, яку прозвали турецької Кім Кардашьян через примітну зовнішність і пишних форм, приміряла кремове плаття з розсипом дрібних каменів по всьому поряд. Гюль подобається робити акцент на грудях і цей раз не був винятком - Бахарі знову здивувала глибоким декольте, яке майже не приховувало вигляд на бюст.

Шанувальники ж, як і очікувалося, не пройшли повз. Не дивлячись на схожі кадри в Instagram, модель намагається урізноманітнити кадри змінами іміджу:

"Є питання до вас, як ви стали такою шикарною?",» Боже такий сексуальний образ😍 😍 😍«,» дуже жарко і сексуально🔥 🔥«,» прекрасний вигляд у цієї жінки«, «» крижана дружина«,» Боже, її формам позаздрять мільйони жінок«, " як тебе звуть мила ..? 😍 ", "Нічого собі, такі великі бомби", » ммм смачно, смачно, смачно💖 💖«, " гей, Гюль, у тебе ідеальна зовнішність, фігура і впевненість в собі, щоб носити будь-який наряд!", "Гюль: стислість збільшує вашу палку і хвилюючу чуттєвість! 💓 » ,- пишуть користувачі.

Раніше ми писали, що дівчина є амбассадором відомого бренду одягу, тому в її Instagram-профілі багато кадрів, на яких вона позує в самих різних сукнях. Бахарі подобається вражати пікантними образами з акцентом на пишні груди.

Ефектна і примітна зовнішність зробила Гюль популярною за досить короткий термін і тепер, щоб підтримати увагу фанатів, дівчина намагається постійно оновлювати свій профіль. Новий кадр, на якому Бахарі позувала в тісній рожевій сукні з блискітками і яскравому макіяжем на обличчі. Довгі локони модель вирішила розпустити. При цьому фанатам образ ляльки Барбі дуже сподобався:

"Не змушуй мене ставати дикою", - написала Бахарі.

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