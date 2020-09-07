Популярна актриса і співачка Дженніфер Лопес здалася в сліпучому образі на честь свята

Як передає Politeka.net, знаменитість виклала нове фото на своїй сторінці в соцмережі "Instagram", на якому виходить з машини. Всесвітньо відома красуня вбралася у все біле: світшот, штани, кросівки, навіть автомобіль - білосніжний. Образ довершили великі сонцезахисні окуляри і контрастний чорний манікюр. Вона прийняла эфектну позу, виставивши одну ногу.

"Настрій вихідного Дня праці", - підписала фото виконавиця. Саме це свято американці відзначають 7 вересня.

Користувачі соціальної мережі оцінили зовнішній вигляд артистки в коментарях під записом:

"Ці високі хай-топи !!!! 👏🏻👏🏻❤️❤️"; "Щасливої неділі, королева. Мені так подобається цей наряд 😍"; "Фантастична Джей Ло"; " Мені подобається цей наряд. Добре виглядаєш"; "ви виглядаєте приголомшливо✨ також сподіваюся, що ви і ваша сім'я добре проведете вихідні"; "Твоя посмішка покращує мій день ... в тобі стільки позитивної енергії☺❤️"; "Приголомшлива!!!!! У чому секрет зворотного старіння? 😍 🔥 👑 "; "Хотів би я виглядати молодо, як ти, в свої 50"; " така красива дама всередині і зовні. Подаєш приклад всім леді в тому, що ви можете бути розумними, кумедними, красивими"; "Так, крихітко".

Нагадаємо, популярна співачка зганьбилася на концерті, кадри конфузу.

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