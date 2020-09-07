Популярная актриса и певица Дженнифер Лопес показалась в ослепительном образе в честь праздника

Как передает Politeka.net, знаменитость выложила новое фото на своей странице в соцсети "Инстаграм", на котором выходит из машины. Всемирно известная красотка нарядилась во все белое: свитшот, штаны, кроссовки, даже автомобиль - белоснежный. Образ довершили большие солнцезащитные очки и контрастный черный маникюр. Она приняла эффектную позу, выставив одну ногу.

"Настроение выходного Дня труда", - подписала фото исполнительница. Именно этот праздник американцы отмечают 7 сентября.

Пользователи социальной сети оценили внешний вид артистки в комментариях под записью:

"Эти высокие хай-топы !!!! 👏🏻👏🏻❤️❤️"; "Счастливого воскресенья, королева. Мне так нравится этот наряд 😍"; "Фантастическая Джей Ло"; "Мне нравится этот наряд. Хорошо выглядишь"; "Вы выглядите потрясающе✨ Также надеюсь, что вы и ваша семья хорошо проведете выходные"; "Твоя улыбка улучшает мой день ... в тебе столько позитивной энергии 🙈❤️"; "Оглушающая!!!!! В чем секрет обратного старения? 😍🔥👑"; "Хотел бы я выглядеть молодо, как ты, в свои 50"; "Такая красивая дама внутри и снаружи. Подаєшь пример всем леди в том, что вы можете быть умными, забавными, красивыми"; "Да, крошка".

Напомним, популярная певица опозорилась на концерте, кадры конфуза.

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