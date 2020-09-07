Термін дії банківських карт внутрішньо переміщених осіб, який закінчився під час карантину, продовжено до 1 жовтня 2020 року.

Про це нагадує Politeka з посиланням на прес-службу Ощадбанку.

У зв'язку з цим нововведенням, у людей виникло багато питань, на які і відповіла прес-служба фінустанови.

Так, розраховуватися карткою, термін дії якої продовжили на час карантину, можна так само, як і раніше. Немає ніяких обмежень при оплаті карткою в магазинах за допомогою магнітної стрічки або чіпа. Також залишилася можливість розплачуватися за допомогою сервісів Apple Pay або GPay безконтактно або в Інтернеті, якщо раніше карта була додана у відповідний додаток;

Українці зберегли можливість розплачуватися на сайтах, де не потрібна верифікація 3D Secure, відзначаючи при цьому термін дії карти, зазначеної безпосередньо на ній.

Також люди по-ріжньому можуть користуватися Ощад 24/7: робити онлайн платежі, перекази, оплачувати комунальні та інші послуги. Карткою в банкоматах теж можна користуватися, включаючи зняття готівки.

Певні обмеження щодо використання карти, термін дії якої був продовжений на час карантину, все ж є.

Так, за допомогою такої карти не можна зняти гроші в касі у відділенні банку (в POS-терміналі). Крім того, цією карткою не можна розрахуватися безконтактно в POS-терміналі/банкоматі. Розплатитися в Інтернеті такою картою, якщо сайт вимагає 3D Secure верифікацію, на жаль, не вийде.

Крім того, деякі банкомати інших банків можуть не підтримувати операції з такими картками. В даному випадку Ощадбанк рекомендує повторити спробу в іншому банкоматі, пріоритетно-Ощадбанку.

У банку попередили своїх клієнтів, що платіжна картка, термін дії якої продовжили, стане неактивною після того, як буде активована нова платіжна картка.

В Ощадбанку просять телефонувати на їх гарячу лінію за телефоном 0800210800, якщо раптом виникнуть будь-які проблеми з обслуговуванням карт.

Politeka писала про те, що розкриті подробиці стратегії реформування державного банківського сектора, яка була запропонована Мінфіном. Зміни торкнуться таких державних банків, як ПриватБанк, Укргазбанк і Ощадбанк.

Так, Міністерство фінансів у стратегії пропонує:

впровадити стратегії для кожного Держбанку;

до 2025 року знизити частку держави в банківському секторі з 60% до 25%;

скоротити частку непрацюючих активів на балансах держбанків;

захищати і підтримувати реалізацію реформи корпоративного управління з більшістю незалежних членів у наглядовій раді, із забезпеченням необхідного рівня підзвітності.

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