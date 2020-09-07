Російська телеведуча і співачка Ольга Бузова здивувала сміливим образом для нового кліпу

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала кадри зі зйомок на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram". Судячи з усього, зараз вона готується до випуску нового треку, "Проблема", - вказала вона в описі і це ж слово можна почути на записі.

Ольга Бузова полюбилася багатьом фанатам не в останню чергу завдяки відвертим образам. Цього разу виконавиця постала в обтягуючому боді тілесного кольору з малюнками, що нагадують татуювання. Одяг підкреслила всі форми красуні і залишила оголеними пружні стегна. Поверх боді вона накинула щільну білу куртку, а на ноги натягнула високі яскраво-червоні чоботи.

У ролику Бузова з широко-розставленими ногами розкорячилася біля ребристої стіни, спершись п'ятою точкою. Дівчина кілька разів сильно стукнула долонею по поверхні, а потім розкинула руки в сторони і спокусливо задерла ногу.

Користувачі соціальної мережі неоднозначно відреагували на новий образ Ольги, тому думки в коментарях розділилися:

"Якось не дуже костюм 😱"; "Можна нескінченно дивитися! Образ розкішний"; "Образ як завжди на висоті🔥"; "Королева👑 👑 👑 👑"; " чому такі наряди?"; "Оля ти красуня😍, довге волосся тобі дуууже йде 😍"; "Аааа походу нас чекає новий хіт ❤️ Оля, що ти твориш? @buzova86🔥 💕 💕 💕"; " така крихітка модна🔥 💜 🔥"; "ну коли ти вже перестанеш цю фігню виконувати? Доросла баба, а як хвора смикаєшся"; "зухвала крихта😍"; "на трасу зібралася? Для траси дуже навіть зійде".

Нагадавши, Бузова в костюмі покоївки потрясла одкровенням про життя до слави.

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