В Україні вирішили розширити червону зону карантину через погіршення епідеміологічної ситуації

Як передає Politeka.net, цю інформацію у своєму Facebook повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов.

За його словами, за результатами позачергового засідання Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки з 7 вересня почне діяти нове епідемічне зонування.

Немчинов зазначив, що посилення карантину торкнеться тих населених пунктів, які перебувають у червоній зоні: Тернопіль, Чернівці, Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Ізмаїл та інші.

Городенківський район Івано-Франківської області, який вже майже два тижні знаходиться в "червоній" зоні, з 7 вересня переходить в "помаранчеву" через поліпшення епідемічної ситуації. Що стосується столиці України, то Київ продовжує перебувати в жовтій зоні.

Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів. Варто відзначити, що в червоній зоні забороняється робота громадського транспорту, закриваються навчальні заклади, в тому числі дошкільні та школи. Висадка пасажирів з транспорту дозволяється тільки за умови, якщо він курсує транзитом, або з міжобласного транспорту.

Раніше глава Кабміну Денис Шмигаль повідомив про нову загрозу на карантині.

Він пояснив, що українці втомилися від обмежувальних заходів, перестали відчувати небезпеку і пропала паніка. І зараз найбільший ворог - не вірус, а байдужість. Люди відпустили проблему, і це неправильно.

Що ж стосується посилення карантину, то глава Кабміну попередив, що економіка вже не має тих потужностей, щоб країну занурювати в повний локдаун.

Нагадавши, навчальний рік в Україні під загрозою зриву, інфекціоніст озвучив тривожний прогноз.

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