В Украине решили расширить красную зону карантина из-за ухудшения эпидемиологической ситуации

Как передает Politeka.net, эту информацию в своем Facebook сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По его словам, по результатам внеочередного заседания Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности с 7 сентября начнет действовать новое эпидемическое зонирование.

Немчинов отметил, что ужесточение карантина коснется тех населенных пунктов, которые попали в красную зону: Тернополь, Черновцы, Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Измаил и другие.

Городенковский район Ивано-Франковской области, который уже почти две недели находится в "красной" зоне, с 7 сентября переходит в "оранжевую" из-за улучшения эпидемической ситуации. Что касается столицы Украины, то Киев продолжает находиться в желтой зоне.

Такие эпидемические уровне устанавливаются на 14 дней. Стоит отметить, что в красной зоне запрещается работа общественного транспорта, закрываются учебные заведения, в том числе дошкольные и школы. Высадка пассажиров из транспорта разрешается только при условии, если он курсирует транзитом, или из межобластного транспорта.

Ранее глава Кабмина Денис Шмыгаль сообщил о новой угрозе на карантине.

Он пояснил, что украинцы устали от ограничительных мер, перестали чувствовать опасность и пропала паника. И сейчас самый большой враг – не вирус, а равнодушие. Люди отпустили проблему, и это неправильно.

Что же касается усиления карантина, то глава Кабмина предупредил, что экономика уже не имеет тех мощностей, чтобы страну погружать в полный локдаун.

Напомним, учебный год в Украине под угрозой срыва, инфекционист озвучил тревожный прогноз.

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