Молода бразильська модель Жизель Олівейра, яка відома як ангел Victoria's Secret, розбурхала жаркими кадрами

Як передає Politeka.net, свіжі фото з'явилися у красуні в Instagram. Жизель приміряла образ східної принцеси. Вона одягла чорний купальник і прозору спідничку, яка надала особливої пікантності фото. Жизель задирала спідницю, щоб шанувальники могли розгледіти її апетитні стегна.

Крім цього, красуня записала відео, на якому гладила себе по нозі. Варто відзначити, що шанувальники моделі просто зійшли з розуму від такої краси, залишивши зірці масу компліментів під постом.

"У мене таке ж татуювання", " О, мій бог! Така чудова", "чорт візьми, це так жарко", "видатний наряд", "і ви, і пейзаж відмінно виглядаєте", "ви дуже добре виглядаєте!", "Це називається Краса", "відмінно", "найкрасивіша королева заслуговує поклоніння","я вражений тим, що це Бог на небесах і Жизель на землі", - пишуть користувачі мережі.

Як відомо, Жизель Олівейра любить балувати шанувальників пристрасними фото. Нещодавно вона опублікувала кадри, на яких постала в тісному корсеті бежевого кольору. Красуня так сильно затягнула наряд, що її пишні груди так і норовили вистрибнути назовні. Було видно, що Олівейрі досить важко позувати в такому вбранні.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра без сорому і купальника побешкетувала на пірсі: таке тіло не можна ховати.

Як повідомляла Politeka, Жизель Олівейра нахилилася на камеру в сміливому топі без білизни: "Муза, ти досконалість!».

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