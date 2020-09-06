Українська співачка MARUV одягалася в тісну білизну і похвалилася пружними формами на камеру
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Все сидить відмінно", - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах співачка стоїть спиною на камеру, демонструючи пружні форми у всій красі. Звернемо увагу, що під білизною у виконавиці надіті облягаючі лосини тілесного кольору. Місцями здається, що вона абсолютно без штанів, але під кінець ролика зірка повертається і в кадр потрапляють складки від наряду.
Однак шанувальники MARUV не могли захопитися красою кумира, оскільки кадрами вона поділилася у себе в Сторіс.
Вихід на пенсію в 60-65 років під питанням, українців протверезили нововведеннями: "Якщо людина..."
Пишногруда Гросу вразила формами в тонкій майці з декольте: "Аліночко, ти дуже..."
Розкішна фітнес-модель Ніколь Амато здивувала небезпечними позами в купальнику: "Ідеальний персик"
Масштабний обмін грошей після рішення Нацбанку, які гривні неможливо буде здати: "З 1 жовтня..."
Як повідомлялося до цього, українська виконавиця MARUV не припиняє епатувати публіку.
Співачка, справжнє ім'я якої Анна Корсун, знову примудрилася приголомшити своїх передплатників в соціальній мережі Instagram.
У Сторіз вона поділилася знімком, на якому позує в чорній кепці, короткому топі, що відкриває живіт, і шкіряних трусах з пряжками.
При цьому ракурс фото такий, що і без того довгі ноги артистки здаються ще довшими, а вона в очереднйо раз підкреслила звання королеви епатажу.
Нагадаємо, що розкута MARUV відчинила халатик, блиснувши фігурою в міні-ночнушке: фото спокусниці.
Як повідомляла Politeka, MARUV без сорому відчинила халат і звела з розуму образом нічної жриці: "Вчіться, дівчатка, як треба...".
Також Politeka писала, що безсоромна MARUV потрясла " булочками "в рваних колготках перед концертом:" що за рука прямо на..."