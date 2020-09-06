Українська співачка MARUV одягалася в тісну білизну і похвалилася пружними формами на камеру

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Все сидить відмінно", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах співачка стоїть спиною на камеру, демонструючи пружні форми у всій красі. Звернемо увагу, що під білизною у виконавиці надіті облягаючі лосини тілесного кольору. Місцями здається, що вона абсолютно без штанів, але під кінець ролика зірка повертається і в кадр потрапляють складки від наряду.

Однак шанувальники MARUV не могли захопитися красою кумира, оскільки кадрами вона поділилася у себе в Сторіс.

Як повідомлялося до цього, українська виконавиця MARUV не припиняє епатувати публіку.

Співачка, справжнє ім'я якої Анна Корсун, знову примудрилася приголомшити своїх передплатників в соціальній мережі Instagram.

У Сторіз вона поділилася знімком, на якому позує в чорній кепці, короткому топі, що відкриває живіт, і шкіряних трусах з пряжками.

При цьому ракурс фото такий, що і без того довгі ноги артистки здаються ще довшими, а вона в очереднйо раз підкреслила звання королеви епатажу.

Нагадаємо, що розкута MARUV відчинила халатик, блиснувши фігурою в міні-ночнушке: фото спокусниці.

Як повідомляла Politeka, MARUV без сорому відчинила халат і звела з розуму образом нічної жриці: "Вчіться, дівчатка, як треба...".

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