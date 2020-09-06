Російський комік Максим Галкін порадував шанувальників яскравим знімком зі своєю дружиною Аллою Пугачовою

Як передає Politeka.net, свіже фото з'явилося у Галкіна в Instagram. Комік зробив селфі, знявши себе і Пугачову. Варто відзначити, що примадонна на фото виглядала дуже молодо, на її обличчі не було жодної зморшки. Парочка позувала на камеру і посміхалася. А Пугачова на одному з фото показала язик.

"Не дочекаєтеся, пліткарі 😜", - підписав фото Галкін, тим самим даючи відповідь на чутки про можливе розлучення пари.

За годину їх спільне фото зібрало майже 200 тисяч лайків. У коментарях їм залишили масу компліментів.

"Як школярі", " Правильно! Живіть довго і щасливо!", "Пліткарів - лісом. Або всіх - в сад!", "Аааа))) Нереально красиві", "найулюбленіша зоряна пара!", "Собака гавкає, а караван йде! І як красиво йде)"," як завжди позитивні", "які ви красиві!!!! Алла Борисівна-бомба", "схоже хтось зрівнявся за віком", "яка Алла Борисівна красива", "які ж ви красиві і щасливі! Алла Борисівна як пустотливе дівчисько", - пишуть користувачі мережі.

Відзначимо, що раніше в мережі поповзли чутки про розлучення зоряної пари. Їх підігріли Микола Басков і Філіп Кіркоров, які не змогли підтвердити зворотне.

Нагадаємо, що дочку Пугачової і Галкіна вперше показали в шкільній формі, фото зі школи:"бідні однокласнники".

Як повідомляла Politeka, дочка Галкіна і Пугачової після школи влаштувала фотосесію в полі, кадри.

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