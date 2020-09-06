У мережі обговорюють фото українського виконавця і продюсера Олексія Потапенка (Потап) з новонародженим сином
Як передає Politeka.net, серія архівних знімків з'явилася на фан-сторінці Насті Каменських на честь дня народження сина Потапа Андрія.
Як відомо, синові Потапа та Ірини Горової виповнилося 12 років. Сам артист привітав спадкоємця на своїй сторінці в Instagram. Він побажав синові бути щасливим і нести радість людям.
"Ти класний, відкритий, не дрейфиш висловити свою думку і радий що мій син-мій друг!! Люблю тебе!» ,- написав Потап і супроводив пост свіжим знімком Андрія.
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На фан-сторінці опублікували більш старі кадри, на яких молодий і щасливий Потап позував з новонародженим Андрієм на руках біля пологового будинку. Також були опубліковані кадри, на яких Потап позував для обкладинок журналів з маленьким сином. Шанувальники прийшли в захват від фото і стали залишати під постом безліч коментарів, як з позитивним, так і з негативним забарвленням.
"Така сім'я була", "Щаслива сім'я! Куди все поділося?", "Шкода, що сім'я розпалася... через чиюсь слабкість...Хлопчику так потрібен батько", "Колишня твоя красивіше ніж Настя!!!", "Гарненькі", "Вітаємо", - пишуть користувачі мережі.
Нагадаємо, що Потап показав незгасаючу пристрасть і ощасливив Каменських: "ніхто після весілля не відміняв...".
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