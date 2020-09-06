В Україні незабаром почнеться експериментальне впровадження накопичувальної пенсійної системи

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телеканалу "Україна 24", додавши, що це відбудеться в 2021 році.

Глава Кабміну вважає, що реформа накопичувальної пенсії не буде шоковою, якщо її вводити поступово, хоча українцям доведеться за неї платити. Він також пояснив, що єдиний соціальний внесок становитиме близько 2%.

"Ця реформа не буде такою шоковою, якщо почати в експериментальному режимі робити персоналізовані накопичення для людей. 2% від єдиного соціального внеску, 2% від плати, яку людина платить. Фіксувати на прізвище і таким чином почати ось цей третій етап пенсійної реформи, коли пенсії будуть персоніфіковані", - зазначив Шмигаль.

Крім того, в 2021 році плануються наступні етапи індексації пенсійних виплат, також планується зробити постійні доплати українцям досягли 75 років.

Також раніше повідомлялося, що зараз розробляють законопроект, який передбачає зняття обмежень по роботі на державній службі, якщо людині досягла віку 60 або 65 років.

Також у парламенті є задум-створити всередині країни модель додаткового забезпечення людей пенсійного віку за рахунок корпоративної соціальної відповідальності.

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