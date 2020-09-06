Знаменита артиска Ані Лорак показала фігуру після відпустки в спортивному костюмі

Кілька тижнів Кароліна провела за кордоном, де відпочивала разом з дочкою і близькими. При цьому по поверненню додому вона вирішила продемонструвати, як приводить фігуру в порядок. Як виявилося, за яскравими кадрами в бікіні або міні-спідницях стоїть не просто робота візажиста і фотографа. А особистий внесок Кароліни в першу чергу.

Співачка не показує, як доглядає за собою або як худне в залі, проте, судячи з фото звідти, тренується артистка не мало, також як і намагається схуднути. До слова, на карантину Ані Лорак заявила, що її вага становить всього 52 кілограми, а сама вона намагається харчуватися правильно і з мінімальними обмеженнями.

Щоранку артистканачінает з зарядки-тренує м'язи Преса, присідає і віджимається. Співачка радить не займатися спортом на голодний шлунок-перед тренуванням зірка випиває склянку теплої води з медом, а також з'їдає невелике яблуко.Також зірка любить медитувати і позбавлятися від негативу навколо, заявляючи, що оточення має бути лише позитивне.

До цього Ані Лорак побалувала шанувальників сміливим образом. Знаменитість виклала серію фото на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram".

На знімках Ані Лорак позує в кріслі біля вікна. Красуня вбралася в коричневий топ з мішкуватими рукавами і просто бездонним декольте, судячи з вигляду, вона не одягла під низ бюстгальтер. Образ довершили туфлі тілесного кольору і підвернуті джинси, які вигідно підкреслили її пружні стегна. Варто відзначити сильну засмагу, яку Ані Лорак отримала під час недавнього відпочинку.

"Почалися робочі будні. Зйомки, суєта. І так радісно від простого людського спілкування. Ми потребуємо людей. Особливо близьких по духу. 💃 🏼 1, 2 або 3?",- поцікавилася Ані Лорак і шанувальників.

Користувачі соцмережі в коментарях захопилися зовнішнім виглядом виконавиці і засипали її компліментами.

Нагадаємо, що Лорак зворушила кадрами з коханою людиною після гучного розлучення: "заворожує».

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