Топ-модель Белла Хадід показала дивовижні кадри зі своєї фотосесії
Як повідомляє Politeka.net, всесвітньовідома модель і одна з найкрасивіших дівчат планети Белла Хадід не забуває радувати своїх шанувальників на карантині. Супермодель раз у раз виставляє пости з минулого відпочинку, з дитинства, з модельних кампаній, в яких бере участь і просто селфі з самоізоляції.
Цього разу фанати зірки не втрималися і показали, як модель виглядає у звичайному житті. Зокрема, на одній з фанатських сторінок в мережі Instagram з'явилися фото Белли на прогулянці в Нью-Йорку.
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Нові фото довели, що модельєри і стилісти навчили дівчину формувати ідеальні образи. Так, на прогулянці вона продемонструвала один з найактуальніших аутфітів.
Супермодель одягла ультрамодні джинси з високою посадкою, а також білий крихітний топ із закритим вирізом, який вдало підкреслив її сталевий прес. Вдалим доповненням до речей стала коричнева сумочка, з товстої шкіри. Варто відзначити, що білизну вона схоже не одягнула.
Великі сережки, буси у вигляді масивного ланцюга і вузькі окуляри в золотистій оправі – останній штрих екстравагантного і стильного лука молодшої Хадід. Волосся вона зібрала у високий пучок-варто відзначити, що таку зачіску супермодель носить регулярно.
Користувачам мережі припав до душі яскравий і стильний образ дівчини, тому вони одразу ж засипали її компліментами.
"Клас дівчинка!😍 ", "Животик вогонь!", "Вогник наш!", "Бюстгальтер забула одягнути!", "вогонь, красоточка ❤ ️ ", "Що за штучка","шикарний вигляд, просто потрясний".
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