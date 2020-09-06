Відома модель Демі Роуз показала себе, блиснувши головною гордістю

На фото Демі позує в райдужному топі з мотузочок. Красуня знімала себе зверху, демонструючи величезне декольте. Роуз волосся вирішила залишити розпущеним, а образ доповнила намистом на шиї. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото Роуз вже була зовсім без одягу. Красуня тільки прикрилася рушником, яке трохи закрило її найпікантнішу частину грудей. Зірка зняла сама себе на телефон, а погляд відвела від камери. Фото вийшло дуже спокусливим і ніжним.

Фанати нічого не змогли написати коментарі або поставити лайки під публікацією. Все через те, що красуня викинула в сторіс Instagram, де можна тільки кинути особисте повідомлення, але так і хочеться написати під кадрами: "Це законно бути такою красивою? Розмір на п'ять"

Повідомлялося, що відома модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардаш'ян", здивувала відвертими знімками.

Цього разу модель продемонструвала відвертий купальник з "тропічним забарвленням", який покликаний зробити фігуру візуально ідеальною і пропорційною. І зрозуміло, Демі – найкращий приклад, що так воно і вийшло.

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