Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, в рожевій міні-сукні вразила фігурою

Дівчина є амбассадором відомого бренду одягу, тому в її Instagram-профілі багато кадрів, на яких вона позує в самих різних сукнях. Бахарі подобається вражати пікантними образами з акцентом на пишні груди.

Ефектна і примітна зовнішність зробила Гюль популярною за досить короткий термін і тепер, щоб підтримати увагу фанатів, дівчина намагається постійно оновлювати свій профіль. Новий кадр, на якому Бахарі позувала в тісній рожевій сукні з блискітками і яскравому макіяжем на обличчі. Довгі локони модель вирішила розпустити. При цьому фанатам образ ляльки Барбі дуже сподобався:

"Не змушуй мене ставати дикою", - написала Бахарі.

Ось як реагують фанати:

"Боже, який ефектний колір", " Ти-найкрасивіша !!!!! Я захоплений !!!!!!!! Не можу підібрати слів !!!!!!!! 🙌🙌🙌🙌», «Омг, молода вовчиця😍😍😍😍, це просто неймовірне спокушання», «Красиво 🔥🔥🔥🔥», «Так мило😍😍😘😘💋💋», «Дуже гарний вигляд», «Дівчині кшталт тебе потрібен такий вовк, як я 😎», «Я бажаю вам всього найкращого, слід за вами все життя», «Сенсаційний образ Барбі😍😍😍😍», «Після настання темряви😍», «Ти суперсексуальна бебі», «Абсолютно красиво 👍😉».

До цього знаменита модель вражає публіку виходами в світ в найефектніших нарядах. Дівчина не любить скромничати, тому завжди одягає сукні з неймовірними декольте. Цього разу Бахарі вдалося убити шанувальників кадром в новому образі.

Гюль приміряла чорне тісне плаття з глибоким декольте до пупка і на тонких бретельках. Віддаючи перевагу мінімалістичному стилю цього разу, модель зав'язала чорні локони у високий кінський хвіст і завдала на обличчя вечірній макіяж з акцентом на свої темні очі. При цьому шанувальників зірки привернув не тільки її наряд. Справа в тому, що дівчина позувала на тлі забавною і культової картини кухаря, який став інтернет-мемом.

"Ось це так", » лол ідеальна картинка абсолютно чудова🤗 💯 👍 😎«,» hermosa Mami😘»«,» блін ти в порядку«,» відмінне плаття Hot Shot«, " фантастичний образ в цьому сексуальному платті!", "Badgirl❤️", " Вау, дуже круто😍 😍 😍 🌹 🍾", " хахаха, люблю цей витвір мистецтва позаду тебе!",»Захоплююча Краса🌷 🌷 🌷".

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