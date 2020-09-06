Це далеко не перший випадок

Українці здивовані ставленням державного Приватбанку до своїх клієнтів

Негативні відгуки з'явилися на тематичному порталі Мінфін.

Перший клієнт поскаржився, що ПриватБанк без попередження заблокував його рахунок, яким він користувався 10 років.

"...Подарувавши тим самим проблеми з щорічними соц. виплатами і гору тяганини у зв'язку з договорами в яких був вказаний цей рахунок для оплати. Служба підтримки допомогти не змогла. Послалася на п.договору 2.1.4.47.6: при відсутності активності 180 днів можуть закрити рахунок навіть не попередивши імейлом. Навіщо мені тепер такий банк, який приносить мені проблеми і додає роботи?",- задався питанням незадоволений клієнт.

"Ваше питання вже розглядають фахівці. Ми прагнемо вирішити його в найкоротші терміни. Про результати вам відразу повідомлять. Спасибі за розуміння", - оперативно відреагував на скаргу співробітник банку.

Другий клієнт розповіла, що не може домогтися від ПриватБанку розблокування своєї картки.

"...Розблокуємо протягом доби! Ага! Вже пройшло на сім годин більше. Три рази дзвонила на гарячу лінію. Взяли під особистий контроль. Обіцяли до 17.00 обов'язково передзвонити. передзвонили і не розблокували. Карта в роботі! Вже другу добу. Огидна робота! Оператори тільки обіцяють і нічого не роблять! Мої засоби до існування заблоковані! Прийміть заходи якомога швидше!",- емоційно вона написала у своєму відгуку.

"Ваше питання вже розглядають фахівці. Ми прагнемо вирішити його в найкоротші терміни. За результатом вас проінформуємо. З повагою, ПриватБанк", - відповів їй представник банку в коментарях.

Нагадавши, у Приватбанку почали блокування карт, грошей не зняти навіть через касу.

Як повідомляла Politeka, масштабна НП в ПриватБанку, українці не можуть отримати доступ до рахунків.

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