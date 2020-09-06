Знаменита українська співачка Настя Каменських показала відразу кілька кращих образів, використовуваних для зйомок нового кліпу

День тому співачка представила незвичайний кліп, в якому вирішила постати в абсолютно нових образах. У новому кліпі Каменських показала запальні танці, влаштувала феєрію з колегами і піднесла незвичайне поєднання мексиканського колориту з українськими образами. Кліп на пісню «A huevo» чимало здивував мережу. При цьому назва треку розкриває його інтригу - в перекладі з мексиканського сленгу a huevo означає «круто/офігенно».

Так, в самому кліпі Каменських постає в чотирьох яскравих образах. На одному зі знімків 33-річна артистка позує в металевому топі і брюках з леопардовим принтом, доповнивши образ доповнила куртка-косуха з бахромою. Образ бунтарки завершили сережки з головами левів ручної роботи від Sandra.

Також Настя приміряла сукню червоного кольору з високим розрізом і пишними рукавами. З довгою пишною косою і снопом пшениці в руках Настя похвалилася незвичайним поєднанням українського колориту з мексиканським темпераментом.

На іншому фото артистка позує в короткому чорному комбінезоні, жакеті з обробкою і вільних білих чоботях.

На завершення Настя показала стильний образ в костюмі бірюзового кольору в поєднанні з малиновою сорочкою. Волосся Настя зібрала у високий пучок.

"Який образ з #AHUEVO Вам подобається найбільше? ❤ ️ "- пише Каменських у новій посаді в Instagram. Користувачі почали навперебій коментувати побачене.

Ми також писали, що Настя багато разів розповідала, як полюбити себе, доглядати за шкірою і тренуватися, щоб схуднути. Артистка завжди намагається ділитися доступною інформацією в своєму Instagram і досить нерідко дивувати пікантними фото в провокаційних образах. При цьому Настя любить показувати також свої кращі концертні кадри.

У розділі Сторі в Instagram Каменських з'явилися фото і короткий ролик, зроблені перед концертом знаменитості. Виступ співачки проходив кілька днів тому, на виступі артистка блищала фігурою в чорному комбінезоні з прозорими вставками на стегнах і модним принтом "зебра", який також помічений на костюмах дівчаток з підтанцьовки.

При цьому, щоб подражнити фанатів, Настя станцювала, згинаючись всіляко перед дзеркалом в модному вбранні, і показала тим самим, як схудла.

Нагадавши, кокетлива Каменських відчинила халат і розбурхала видом в леопардовому купальнику: спекотне фото.

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