Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, пограла принадами на відпочинку
Зірка разом з родиною проводить час на Мальдівах, звідки регулярно викладає фото, пише Politeka.net.
На одних з останніх знімків незрівнянна Алессандра позувала в купальнику і довгих літніх брюках.
Модель позувала в кріслі-коконі в різних позах. Зірка була в ліфчику від купальнику, лямки якого впивалися в тіло під вагою красивого бюста. Кокетливий виріз посередині грудей з бантиком - надавали образу пікантності.
Модель закинула за вушко квіточку, а також доповнила образ різними прикрасами. Вона посміхалася і виглядала дуже свіжо, а також такой, що відпочила.
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"Ці ніжні промені сонця на світанку, що пробиваються через кокон ️ ️ 🌺 # Доброго ранку", - написала Амбросіо.
За 15 годин пост зібрав понад 70 тисяч лайків і багато коментарів.
Користувачі мережі захопилися досконалими формами моделі, зокрема, її натуральною красою.
Нагадаємо, Алессандра Амбросіо з'явилася в міні-бікіні, яке виділило її шикарні форми. Ліфчик обтягнув соковиті груди знаменитості і натягнувся на найтонших бретельках.
Зірка влаштувала фотосесію в басейні її шикарне тіло було мокре і красиво поблискувало на світлі.
Модель розтягнулася у воді на одному з фото.
Раніше повідомлялося, що Алессандра Амбросіо була одягнена в легке літнє плаття на тонких бретелях. Під сукню вона не стала надягати нижню білизну, що додало особливої пікантності її образу. Красуня показала себе з різних сторін, засвітивши свої апетитні груди.
Нагадаємо, що модель Алессандра Амбросіо в пікантному купальнику подражнила апетитними вигинами: "Русалка!".
Як повідомляла Politeka, Алессандра Амбросіо в крихітному бікіні спокусила пружним тілом: від виду захоплює дух.
Також Politeka писала, що Алессандра Амбросіо подражнила соковитими вигинами, задерши руки в мікроскопічному купальнику: "яскравіше сонця!».