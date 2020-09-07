Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, пограла принадами на відпочинку

Зірка разом з родиною проводить час на Мальдівах, звідки регулярно викладає фото, пише Politeka.net.

На одних з останніх знімків незрівнянна Алессандра позувала в купальнику і довгих літніх брюках.

Модель позувала в кріслі-коконі в різних позах. Зірка була в ліфчику від купальнику, лямки якого впивалися в тіло під вагою красивого бюста. Кокетливий виріз посередині грудей з бантиком - надавали образу пікантності.

Модель закинула за вушко квіточку, а також доповнила образ різними прикрасами. Вона посміхалася і виглядала дуже свіжо, а також такой, що відпочила.

"Ці ніжні промені сонця на світанку, що пробиваються через кокон ️ ️ 🌺 # Доброго ранку", - написала Амбросіо.

За 15 годин пост зібрав понад 70 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі захопилися досконалими формами моделі, зокрема, її натуральною красою.

Нагадаємо, Алессандра Амбросіо з'явилася в міні-бікіні, яке виділило її шикарні форми. Ліфчик обтягнув соковиті груди знаменитості і натягнувся на найтонших бретельках.

Зірка влаштувала фотосесію в басейні її шикарне тіло було мокре і красиво поблискувало на світлі.

Модель розтягнулася у воді на одному з фото.

Раніше повідомлялося, що Алессандра Амбросіо була одягнена в легке літнє плаття на тонких бретелях. Під сукню вона не стала надягати нижню білизну, що додало особливої пікантності її образу. Красуня показала себе з різних сторін, засвітивши свої апетитні груди.

Нагадаємо, що модель Алессандра Амбросіо в пікантному купальнику подражнила апетитними вигинами: "Русалка!".

Як повідомляла Politeka, Алессандра Амбросіо в крихітному бікіні спокусила пружним тілом: від виду захоплює дух.

Також Politeka писала, що Алессандра Амбросіо подражнила соковитими вигинами, задерши руки в мікроскопічному купальнику: "яскравіше сонця!».