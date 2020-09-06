Спливли подробиці нової НП на передовій
Як передає Politeka.net, про це інформує прес-центр штабу ООС.
За інформацією військових, режим тиші зберігається в зоні проведення ООС.
«З початку поточної доби, 6 вересня, введений режим тиші зберігається повною мірою. У зонах відповідальності наших бригад не зафіксовано жодної збройної провокації або обстрілу. Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає», - йдеться в повідомленні прес-центру штабу.
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Також повідомляється, що бійці ЗСУ разом з рятувальниками продовжують боротися з масштабними лісовими і степовими пожежами на Донбасі.
На тлі лісових пожеж у штабі ООС повідомили про іншу НП: під час гасіння вогню безслідно зникли двоє бійців ЗСУ.
"...Вже ліквідовано пожежі поблизу Красногорівки, Гладосового, Валуйського та Новгородського. Станом на ранок ліквідовано вогонь і поблизу Верхньоторецького. Однак під час гасіння пожежі вогнем були відрізані від решти особового складу двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил. Пошуки бійців тривають",-підкреслили в прес-центрі.
Раніше ми розповідали, що "Кіборг" і ветеран АТО пішов з життя.
Так, у Луганській області загинув старшина 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Артем Бондаренко, якого спочатку вважали зниклим безвісти. Тіло бійця ЗСУ знайшли під завалами бліндажа.
Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблого десантника старшини Артема Бондаренка.
Повідомляється, що боєць трагічно загинув під час ліквідації пожежі на Луганщині.
Нагадавши, на Донбасі обірвалося життя бійця ЗСУ: відомі перші подробиці трагедії.
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