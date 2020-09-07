Модель білизни і купальників Анастасія Квітко, яку називають "російською Кардашьян", вразила відео

Як повідомляє Politeka.net, модель Анастасія Квітко має нестандартні параметри фігури, у неї видатні сідниці і пишні груди, які вона не приховує, а постійно демонструє у відвертих нарядах.

Цього разу фанати моделі похвалилися в блозі Instagram невеликим відео, де Квітко трясе своїми пишними стегнами, танцюючи гарячий танець на камеру (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Оскільки модель позує на балконі на тлі Альпійських гір, то приміряла відповідний теплий наряд, який міг би захистити її від холоду. При цьому вона зробила це вельми своєрідно, адже Квітко скинула шубку, оголивши пишні сідниці.

Крім того, зірка соцмереж красується в облягаючому бікіні, який підкреслив всі достоїнства її фігури. Образ вона доповнила золотими прикрасами, яскравим макіяжем з використанням тіней, а також довге волосся, розпущене по плечах м'якими хвилями.

До того ж красуня вразила красою, влаштувавши пікантне шоу для користувачів мережі.

Користувачі мережі по достоїнству оцінили її танець і зовнішній вигляд, засипавши "російську Кардашьян" безліччю компліментів.

"Прекрасна королева ❤️", " ця п'ята точка унікальна, найкраща і найкрасивіша, захват👏", " Привіт Афродіта 🔥", " які у тебе гарні сідниці, матуся", "Тобі дуже пасує, люблю тебе, дитинко"," Ти найкрасивіша зі ступень до голови👄 👄❤️❤️","Я заздрю променям сонця, які стосуються твого прекрасного тіла, дитинко".

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

Як Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".

Також Politeka повідомляла, що російська Кардаш'ян блиснула значними формами в облягаючому вбранні.