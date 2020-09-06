Українцям анонсували зміни в законодавстві при виході на заслужений відпочинок

Цю інформацію підтвердила нардеп і голова профільного комітету ради Галина Третьякова, передає Інтерфакс.

За її словами, зараз розробляють законопроект, який передбачає зняття обмежень по роботі на державній службі після досягнення віку 60-65 років.

"Зараз в 60 років ти змушений неодмінно йти на пенсію, якщо немає особливого розпорядження. А якщо є особливе розпорядження, то в 65 років. Це максимум, до якого віку ти можеш працювати. Водночас 65-67 років - це звичайний пенсійний вік у світі, тому відправляти людей на пенсію не є необхідним", – розкрила всі нюанси Галина Третьякова.

Вона також додала, що зняття обмежень є однією з вимог Міжнародної організації праці, яку має виконати Україна.

Підсумовуючи, Галина Третьякова розповіла про задум створити всередині країни модель додаткового забезпечення людей пенсійного віку за рахунок корпоративної соціальної відповідальності.

"Ця модель введена в Ізраїлі, де підприємства надають людям, які досягли певного віку, знижки, наприклад на безкоштовне відвідування музеїв,авіаперельоти і т. д.", – резюмувала нардеп в коментарі журналістам.

Раніше ми розповідали, що буде з пенсіями в 2021 році.

За словами Дениса Шмигаля, на 2021 рік запланована не тільки індексація пенсій, але також введення доплат для пенсіонерів, які старше 75 років.

"Ми наступного року плануємо зробити постійні доплати тим, хто досяг 75+", - зазначив прем'єр.

Крім цього, наступного року нарешті запустять накопичувальну пенсійну систему. Правда, впровадження цього рівня буде проходити в експериментальному режимі. Відзначається, що українці зможуть робити особисті накопичення, відкладаючи 2% від єдиного соціального внеску і 2% від плати, яку людина платить.

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