Стало відомо, що буде з курсом долара в кінці поточного року

Валютний прогноз в інтерв'ю телеканалу Україна 24 озвучив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, курс долара в поточному році залишатиметься в діапазоні 27-28 грн/$.

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Він також запевнив, що величезні виплати за зовнішнім боргом не позначаться на курсі американської валюти.

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"Україна буквально вчора виплатила найбільший одноразовий платіж в історії незалежної України-еквівалент 2,2 млрд доларів. Ми сплатили це з власного казначейського рахунку. Ви бачите, що курс не похитнувся", - додав Шмигаль в ефірі телеканалу.

Говорячи "з точки зору стабільності економіки, бюджету і валютного курсу", глава Кабінету Міністрів запевнив, що в Україні "все гаразд".

"Курс буде стабільним, він буде коливатися в межах 27-28, так як зараз і є. Ми не бачимо сьогодні причин для різкої зміни курсу в одну або в іншу сторону. Сьогодні у нас одна з найстабільніших ситуацій і з золотовалютними резервами, з ліквідністю банків... ми фактично більш ніж на два мільярди скоротили державний борг з початку року. Тому все у нас з курсом буде в порядку, запевняю вас", - продовжив він в інтерв'ю журналістам.

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Що стосується курсу долара на наступний рік, то прем'єр-міністр спрогнозував стрибок до позначки в 29 грн/$.

"Йде активна підготовка бюджету на 2021 рік. Є вже макропрогноз ... Курс валют закладається в районі 29 грн, тобто він навіть трошки оптимістичніше, ніж ми закладали 29,5 грн в цьому році. Це той показник, який дає впевненість інвесторам, людям, в тому, що курс валют буде триматися стабільно... незважаючи на складну економічну ситуацію, криза в світі і в Україні, фінансова система у нас сьогодні знаходиться в досить стабільному стані", – резюмував Денис Шмигаль, озвучуючи валютний прогноз на кінець поточного і на наступний рік.

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