Відома модель Емілі Ратаковськи показала пікантний наряд, який вона приміряла

Як повідомляє Politeka.net, Емілі Ратаковськи відома в світі модель, яка не соромиться виставляти на публіку свої форми в білизні. Часом вона взагалі постає перед громадськістю без одягу.

Вона вміє навіть простий домашній образ зробити стильним, а головне – спокусливим. Що і довела модель кілька годин тому, опублікувавши гарячий знімок у своєму блозі Instagram.

Кожен раз їй вдається тримати фоловерів в напрузі, підігріваючи їх інтерес все новими спокусливими знімками. Цього разу акцент у пості вона зробила на своїх розкішних грудях. Дівчина продемонструвала фото, зроблене в домашній обстановці.

Вона лежить на ліжку в тісній майці кавового відтінку з глубоким декольте, який ледь стримує пишні форми 28-річної красуні.

Образ вийшов вельми пікантним ще й завдяки золотистому загару і чуттєвому макіяжу: довгі вії, розмашисті брови, блиск на пухких губах.

Пост набрав майже мільйон лайків і тисячі коментарів, в яких люди не можуть стримати захоплення її зовнішнім виглядом.

"Така красива і ідеальна поза😍 🤎", "Вау🔥 👑", "Малятко, маленький лиходій"," ти добре виглядаєш", " вони дуже більшиє", "Красива дівчина", "ти виглядаєш просто вау, приголомшлива красоточка".

Нагадаємо, кудлата Емілі Ратаковськи приголомшила змінами в зовнішності, стала ще красивіше.

Також Politeka писала, що Ратаковськи роздяглася і без сорому показала, чим її нагородила природа.

Як Politeka повідомляла, що Ратаковськи без ліфчика повеселилася перед дзеркалом в томній позі.