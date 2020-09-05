35-річна українська співачка Тетяна Решетняк, більше відома під псевдонімом TAYANNA, з'явилася на публіці з семирічним сином Даніелем

Артистка прийшла з хлопчиком на концерт з нагоди п'ятиріччя DIZEL studio, передає Politeka.net з посиланням на Instagram співачки, де вона поділилася відповідним фото.

Для виходу в світ вона вибрала білу плісировану сукню, взувши під нього практично невидимі босоніжки. Хлопчик був одягнений більш спортивно: в чорну футболкуі, укорочені штани, кросівки і червону кепку. В руках він тримав букет квітів.

"Завітали з сином привітати. Ювілейний концерт з моєю участю Ви зможете побачити дуже скоро в ефірі!"– підписала знімок артистка.

Як відомо, Тетяна була дружиною нового коханого Ані Лорак Єгора Гліба. Зараз 27-річний батько дитини працює в Москві саунд-продюсером компанії Black Star Inc. Артистка народила чоловікові, який був молодший за неї на вісім років, сина, але потім шлюб, який тривав три роки, розпався. Причиною послужили нібито часті зміни Єгора.

Він поїхав до Росії, а Тетяна живе в Києві. За її словами, колишній чоловік іноді з'являється в житті дитини, а потім знову їде надовго. Крім зрад Решетняк переживала і побої від Єгора. Саме про цю людину вона неодноразово говорила в своїх інтерв'ю.

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"Він не крутив, він крутить роман і далі. Вони живуть разом. Я все знаю. Він спілкується з сином. Син до нього дзвонить, правда, рідко, тому що він від нього відвик. Але коли він до Києва приїжджає, ми бачимося. Можемо разом пообідати, повечеряти, це не є табу", - заявила артистка.

Також артистка розповіла про ставлення їхнього спільного сина до нової сім'ї тата. TAYANNA зізналася, що син давно знає про роман з Ані Лорак і навіть був запрошений на знайомство з новою сім'єю його батька.

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