50-річна українська співачка Ірина Білик поділилася з шанувальниками архівним фото

У сторіз Інстаграма артистка опублікувала фото, на якому постала в чорному боді без рукавів, довгих рукавичках такого ж кольору і темних колготках в сіточку.

Образ доповнили асиметрична стрижка на світлому волоссі і підкреслені макіяжем очі.

Одну ногу артистка поставила на стілець, спершись ліктем на коліно. Друга рука лежить на стегні.

На знімку також видно пару чоловіків.Найімовірніше, це – стоп-кадр зі зйомок кліпу чи виступу артистки. Якого року знімок – не вказано. Також немає коментарів, оскільки в сторіз ця функція відсутня.

Раніше ми писали про те, що зірка опублікувала свіжий знімок в соцмережі, на якому постала у всьому чорному.

Так, Ірину з задумливим (чи просто втомленим) виразом обличчя застали, мабуть, під час одного з концертів, судячи з наявної в кадрі апаратури. Співачка була в міні-сукні з мереживними вставками, довгому плащі і чобітках-ботфортах.

"Моє чорно-біле життя! Як ви думаєте, які позитивні і які негативні сторони популярності?",- підписала фото Білик.

Ми також розповідали, що Білик поділилася фото, на якому зображена під час виступу на сцені. Вона з'явилася перед публікою у високих червоних чоботях, напівпрозорій накидці, крислатому капелюсі і дуже короткій червоній сукні, яка відкрила пікантний вид на стегна і декольте, завдяки вдалому ракурсу можна навіть помітити бюстгальтер виконавиці. В руках вона тримає довгий букет червоних троянд, який добре гармонує з її образом.

Нагадаємо, Ірина Білик показала фото старшого сина.

А ще Politeka писала, що Ірина Білик вивела в світ синів і невістку, Лорак не витримала.

Також Politeka повідомляла, що роздягнений красунчик-чоловік Ірини Білик показав свій "гріх".