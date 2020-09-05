Стало відомо, на скільки зміняться тарифи

ПриватБанк змінить ряд своїх ключових тарифів. Українці зіткнуться з новою вартістю послуг вже з 1 жовтня

Як стало відомо, ПриватБанк вводить нові тарифи для підприємців та юридичних осіб з наступного місяця. Йдеться про зниження вартості деяких ключових послуг.

Так, оплата за внесення виручки на рахунок через термінали самообслуговування, незалежно від суми зарахування, буде знижена з 7 до 5 гривень.

Крім того, зміняться тарифи на такі послуги:

післяопераційне обслуговування – проведення операцій після закінчення банківського дня) - стане безкоштовним;

проведення платежів корпоративних клієнтів на рахунки в інших банках - 3 гривні за платіж;

зняття готівки з корпоративних карт і карт "Ключ до рахунку" – 1%;

нецільове поповнення готівкою корпоративних карт і карт "Ключ до рахунку" - 0,5%.

Оплата за внутрішньобанківські платежі як і раніше стягуватися не буде.

Крім того, повідомляється, що оплата за зарахування грошей через касу складе 20 гривень, незалежно від суми поповнення.

Раніше ми писали, що з 1 вересня в українських банках почали діяти нові правила, спрямовані на те, щоб допомогти українцям.

Тепер банки будуть зобов'язані своєчасно інформувати клієнтів про встановлення, збільшення або зменшення кредитних лімітів.

Нові правила прописані в постанові Нацбанку. Зокрема, від банків вимагається розкриття докладної інформації клієнтам про всі свої послуги в рекламі і на сайтах.

Нагадавши, у Приватбанку почали блокування карт, грошей не зняти навіть через касу.

Як повідомляла Politeka, масштабна НП в ПриватБанку, українці не можуть отримати доступ до рахунків.

Також Politeka писала, що українці не можуть отримати гроші через Приватбанку, з'явилося пояснення.