ПриватБанк змінить ряд своїх ключових тарифів. Українці зіткнуться з новою вартістю послуг вже з 1 жовтня
Як стало відомо, ПриватБанк вводить нові тарифи для підприємців та юридичних осіб з наступного місяця. Йдеться про зниження вартості деяких ключових послуг.
Так, оплата за внесення виручки на рахунок через термінали самообслуговування, незалежно від суми зарахування, буде знижена з 7 до 5 гривень.
Крім того, зміняться тарифи на такі послуги:
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- післяопераційне обслуговування – проведення операцій після закінчення банківського дня) - стане безкоштовним;
- проведення платежів корпоративних клієнтів на рахунки в інших банках - 3 гривні за платіж;
- зняття готівки з корпоративних карт і карт "Ключ до рахунку" – 1%;
- нецільове поповнення готівкою корпоративних карт і карт "Ключ до рахунку" - 0,5%.
Оплата за внутрішньобанківські платежі як і раніше стягуватися не буде.
Крім того, повідомляється, що оплата за зарахування грошей через касу складе 20 гривень, незалежно від суми поповнення.
Раніше ми писали, що з 1 вересня в українських банках почали діяти нові правила, спрямовані на те, щоб допомогти українцям.
Тепер банки будуть зобов'язані своєчасно інформувати клієнтів про встановлення, збільшення або зменшення кредитних лімітів.
Нові правила прописані в постанові Нацбанку. Зокрема, від банків вимагається розкриття докладної інформації клієнтам про всі свої послуги в рекламі і на сайтах.
Нагадавши, у Приватбанку почали блокування карт, грошей не зняти навіть через касу.
Як повідомляла Politeka, масштабна НП в ПриватБанку, українці не можуть отримати доступ до рахунків.
Також Politeka писала, що українці не можуть отримати гроші через Приватбанку, з'явилося пояснення.