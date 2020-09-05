Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова показала, як розминається на тренажерах, в черговий раз продемонструвавши свій фірмовий шпагат

Знаменитість поділилася кадрами тренування в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На кадрах Волочкова займається на тренажерах в яскраво-червоних спортивних штанях. При цьому балерина використовує різні снаряди не зовсім за призначенням. На кожному з них вона демонструє свою гнучкість і розтяжку, вигинаючи ноги під неприродними кутами. Такі виверти трохи лякають.

В кінці Волочкова забирається на один з тренажерів і демонструє свій фірмовий прийом: шпагат.

"Тренування вихідного дня після репетиції", - підписала відео знаменитість.

Шанувальники не змогли прокоментувати кадри, адже зірка вже давно відключила коментарі на своїй сторінці в Instagram.

Раніше ми писали, що Волочкова вирішила «вбратися» в балахон і попітніти на камеру.

"Перші заняття після моря в моєму улюбленому балетному залі. Багато одягу я одягаю, щоб посилити потовиділення і швидше розігрітися", - йдеться в повідомленні.

При цьому Волочкова встигла похвалитися, що на відпочинку нібито «з форми не виходила».

«Я з форми-то і не вийшла, тому що в Туреччині займалася. Але все одно входити в звичний ритм посилених занять і репетицій непросто. Але це справа кількох днів. Я люблю попрацювати над своїм тілом і помучити його навантаженням», - йдеться в тексті повідомлення.

Нагадаємо, закутана і спітніла Волочкова знову взялася за балетний верстат, відео мук.

Як повідомляла Politeka, очманіла Волочкова в міні-бікіні спантеличила безглуздою витівкою на відпочинку: і шпагат не потрібен.

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