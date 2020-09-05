Російська співачка Глюкоза вбралася в спокусливу сукню, тим самим порадувавши фанатів

Як передає Politeka, Наталія Чистякова Іонова, яка виступає під псевдонімом Глюкоза, любить розбурхувати фанатів різними провокаційними фото, які вона виставляє на своїй сторінці в Instagram.

Цього разу красуня вирішила продемонструвати свою розкішну фігуру в сріблястій сукні з глибоким вирізом, яка ледь прикривала її груди. Треба сказати, що наряд більше нагадував майку і під нього знаменитість вирішила не надягати бюстгальтер, та й він був би зовсім зайвим. Родзинкою стилю став виразний погляд артистки і яскраво червона помада на губах.

На фото співачка притулилася до російського продюсера і свого, як вона висловилася, близького друга, привітавши його з днем народження.

"Сьогодні у красивого і дуже талановитого чоловіка, композитора і мого дуже близького друга день народження! 🎉

Міцного тобі здоров'я, нескінченного натхнення і вічної пристрасті і любові», - написала артистка.

Користувачі мережі захопилися зовнішнім виглядом співачки в коментарях. Особливо їм сподобалося плаття.

"Сукня супер!!!", "Наташа, ти прям сексі сексі, як вседа класна!!!❤ » , "Шикарна Наташа❤️❤️❤️❤️»,«Ох Дениска, бережися" - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Глюкоза блиснула фігурою в купальнику під час відпочинку в Таїланді. Крім цього, красуня порадила передплатникам більше відпочивати. Артистка похвалилася молодим тілом, засвітивши свої татуювання. Фігурка у зірки просто відмінна.

Нагадаємо, що юна дочка глюкози заткнула за пояс дітей Пугачової, Кіркорова та інших зірок: "вона народилася з великим...".

Як повідомляла Politeka, росіянку Глюкозу не пустили в Україну, відео: "Я не розумію, за що?!".

Також Politeka писала, що драма в сім'ї глюкози, 13-річна дочка співачки вразила виглядом і поведінкою: "вигнали зі школи за...".