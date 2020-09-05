Російська співачка Глюкоза вбралася в спокусливу сукню, тим самим порадувавши фанатів
Як передає Politeka, Наталія Чистякова Іонова, яка виступає під псевдонімом Глюкоза, любить розбурхувати фанатів різними провокаційними фото, які вона виставляє на своїй сторінці в Instagram.
Цього разу красуня вирішила продемонструвати свою розкішну фігуру в сріблястій сукні з глибоким вирізом, яка ледь прикривала її груди. Треба сказати, що наряд більше нагадував майку і під нього знаменитість вирішила не надягати бюстгальтер, та й він був би зовсім зайвим. Родзинкою стилю став виразний погляд артистки і яскраво червона помада на губах.
На фото співачка притулилася до російського продюсера і свого, як вона висловилася, близького друга, привітавши його з днем народження.
Переможниця "Холостяка" Ульянова спустила труси на камеру, скандальні кадри: ні краплі сорому
Розкішна фітнес-модель Ніколь Амато здивувала небезпечними позами в купальнику: "Ідеальний персик"
"Розлучитися хочеш?": Ольгу Бузову публічно відчитав незадоволений коханець
"Від 200 гривень до 1500 гривень": українців обклали новими поборами, за що тепер деруть гроші
"Сьогодні у красивого і дуже талановитого чоловіка, композитора і мого дуже близького друга день народження! 🎉
Міцного тобі здоров'я, нескінченного натхнення і вічної пристрасті і любові», - написала артистка.
Користувачі мережі захопилися зовнішнім виглядом співачки в коментарях. Особливо їм сподобалося плаття.
"Сукня супер!!!", "Наташа, ти прям сексі сексі, як вседа класна!!!❤ » , "Шикарна Наташа❤️❤️❤️❤️»,«Ох Дениска, бережися" - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Глюкоза блиснула фігурою в купальнику під час відпочинку в Таїланді. Крім цього, красуня порадила передплатникам більше відпочивати. Артистка похвалилася молодим тілом, засвітивши свої татуювання. Фігурка у зірки просто відмінна.
Нагадаємо, що юна дочка глюкози заткнула за пояс дітей Пугачової, Кіркорова та інших зірок: "вона народилася з великим...".
Як повідомляла Politeka, росіянку Глюкозу не пустили в Україну, відео: "Я не розумію, за що?!".
Також Politeka писала, що драма в сім'ї глюкози, 13-річна дочка співачки вразила виглядом і поведінкою: "вигнали зі школи за...".