Популярна українська виконавиця MARUV не припиняє епатувати публіку

Співачка, справжнє ім'я якої Анна Корсун, знову примудрилася приголомшити своїх підписників у соціальній мережі Instagram, передає Politeka.net.

У сторіз вона поділилася знімком, на якому позує в чорній кепці, короткому топі, що відкриває живіт, і шкіряних трусах з пряжками.

При цьому ракурс фото такий, що і без того довгі ноги артистки здаються ще довшими, а вона в черговий раз підкреслила звання королеви епатажу.

Що з приводу такого виду думають фанати співачки, невідомо, оскільки функції коментування тут немає. Однак, не доводиться сумніватися, що публіка не залишилася байдужа.

Раніше ми розповідали про те, що MARUV захопила красою під час зйомок нового шоу. Вона постала в вельми екстравагантному образі, в якому поєднали найяскравіші елементи. На ній була кофта в сіточку, під яку вона не стала надягати білизну. На голові зірки красувалася шкіряна пілотка, а на шиї чокер. Зверху MARUV накинула леопардовий піджак, який застібався лише на один гудзик, створивши нереально глибоке декольте.

MARUV повідомила, що стане учасницею шоу "Маскарад", яке стартує на "1+1" цієї осені. Вона потрапила в команду Дмитра Монатіка. Крім MARUV в шоу візьмуть участь Потап, Наталія Могилевська і Влад Яма.

Нагадаємо, що розкута MARUV відкрила халатик, блиснувши фігурою в міні-ночнушці: фото спокусниці.

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