Українська телеведуча Ольга Фреймут, яка заразилася китайським вірусом, не кидає тренувань для шоу "Танці з зірками"

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Ольга активно ділиться з шанувальниками кадрами, на яких вона з партнером, хореографом Іллею Падзиною розучують новий танець. На одному з відео Ольга показала елемент танцю Java, присвятивши його одному з суддів шоу Владу Ямі. Ілля зазначив, що це улюблений елемент хореографа.

На одному з кадрів Ольга лежала на шезлонгу і міркувала про карпаччо. Ілля ж суворим тоном запитував, коли вони повернуться до тренувань.

Найефектнішим кадром виявився елемент підтримки, який відпрацьовує пара. Ольга в екстремально коротких шортиках стояла на парканчику, звідки застрибнула на свого партнера верхи. Він почав крутити Ольгу на плечі, відпустивши руки.

"Як на каруселі в дитинстві. Ти знаєш, що мене закачує?",- прокоментувала тренування Ольга.

Варто відзначити, що в процесі трюку Ольга засвітила свої стрункі ніжки.

Як відомо, у Фреймут та її партнера підтвердився позитивний результат тесту напередодні першого ефіру «Танців». Втім, пара не розгубилася і станцювала свій номер прямо з дому Фреймут.

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