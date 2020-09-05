Українська телеведуча Леся Нікітюк полонила довжиною ніг в екстремальному міні

Як передає Politeka.net, серію свіжих фото красуня опублікувала у себе в Instagram. Леся була одягнена в дуже коротку сукню чорного кольору, яка ледь прикрила найпотаємніше. Зверху красуня накинула стильний світлий піджак, який виявився навіть довшим сукні. В результаті довгі ніжки телеведучої виявилися повністю на виду. Образ Леся доповнила неймовірно красивими туфлями оранжевого кольору.

Вона стояла біля стінки, позуючи на камеру. Красуню зняли з вельми вдалого ракурсу, в результаті чого її ніжки стали здаватися ще довшими. Варто відзначити, що зріст Нікітюк 180 сантиметрів, тому вона володарка дійсно довгих ніг.

"Літо залишся.. туфлі одягла 2 рази», - підписала фото зірка.

За півгодини фото зірки зібрало майже 20 тисяч лайків. В коментарях залишили масу компліментів.

"Ох вже ці ніжки", "на колготки ще можна буде, Леся", "Ух, ноги від вух", "коли наростила ноги", "які шикарні ноги", "взимку одягай на грубий носок))", "З такими ногами без різниці які туфлі", "Так Леся ніжки у тебе вогонь!🔥 🔥 🔥Я завжди ними захоплювався", "ноги, як дві дороги","які красиві!🔥 Золота осінь для них ідеально підійде!» ,- пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Нікітюк на відпочинку втратила голову і ошелешила фігурою в плавках: "чому ноги не поголила?".

Як повідомляла Politeka, Нікітюк розсунула ніжки в грайливому міні біля дзеркала:"ідеальна блондинка".

Також Politeka писала, що щаслива Нікітюк побешкетувала з велелюбним другом на камеру, засмущавши всіх: "щоб чоловік так умів".